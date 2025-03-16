一代大俠殞落！ 警持續聯絡張振寰兒子返台

張振寰傳出不幸過世消息，享壽65歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾主演《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》等古裝電視劇成名的資深演員張振寰，傳出被鄰居聞到位於台北市南港家中飄出臭味，警方抵達時研判他已死亡逾3天，死因不明，但排除他殺，享壽65歲。

張振寰與前妻、資深藝人鮑正芳在1996年結婚，婚後育有一子，但因家暴原因在2002年離婚，娛樂圈資深人士表示，鮑正芳目前定居美國，獨子則在中國教書，兩人都不在台灣，據了解，檢察官已指示警方聯絡張振寰兒子，請他務必返台領回張振寰遺體。



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張振寰前妻鮑正芳每每提到那段被家暴過往，都會難過到頻頻拭淚。（資料照，中天提供）

離婚後獨居的張振寰這幾年靠著打零工維生，也當過清潔工、餐廳洗碗工，另外賣過燒餅，並曾領取政府救濟金，但因健康亮紅燈而有長期躁鬱症和痛風，情緒不穩，屢因喝酒鬧事上社會版面，隨著一代大俠殞落，老一輩觀眾只能成追憶。

張振寰前妻鮑正芳昨透過經紀人回應：「死者為大！願他離苦得樂，往生極樂國土，一路好走！」並感嘆張振寰這一世也算辛苦，「總算解脫了。」

以電影《新孫悟空72變》出道的張振寰，因在片中扮演二郎神楊戩大受歡迎，一度改藝名為「龍少飛」，拍過10餘部電影後轉戰電視台，接連演出《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》，有「一代大俠」美譽。

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