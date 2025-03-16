讓張鈞甯噴淚的天才童星是他 癲癇發作超震撼被誇「化外版柯南」

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯在影集《化外之醫》中和溫昇豪有個麻腦兒「晧晧」，由新一代天才童星謝以樂飾演，他近年頻繁出現在不同影視作品中，包含兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》、電影《BIG》和《小雁與吳愛麗》。

張鈞甯（右）和童星謝以樂在《化外之醫》有許多精彩對手戲。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

他此次在影集中飾演患有腦性麻痺的孩子「晧晧」，平日乖巧懂事卻又頗有個性，經常陪著忙碌的「媽媽」張鈞甯在醫院工作，在前兩集的重要手術中都是小幫手，讓觀眾直呼「發哥」連炳發就像「怪醫黑傑克」，謝以樂則是他身邊的得力助手「皮諾可」；也有劇迷認為謝以樂飾演的晧晧根本是「化外版柯南」，網友笑說：「真的是『外表看似小孩，智慧卻過於常人』！」

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謝以樂（左）在《化外之醫》擔任重要手術的小幫手。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

謝以樂拍攝《化外之醫》時年僅7歲，就為影集吃了相當多苦頭，由於他要演出腦性麻痺的肢體狀態，前置時期每天都在揣摩練習走路時的姿態和癲癇發作時的模樣，成功展現演技。張鈞甯表示雖然偶爾要提醒他做出「恐龍手」，但對方都能立刻投入演出狀態。

談到母子兩人情緒肢體都在極度緊繃狀態的癲癇戲，張鈞甯表示該場戲很依賴對方和自己及導演之間的互信感，「導演當下會給指令，例如『手再更抖一點。』」但她感受到，「孩子很單純，當他相信這件事情時，他就能進入這個狀態。」她也忍不住心疼的說：「如果鏡頭只帶到我的臉，我就會叫他（謝以樂）去休息，不要一直躺在地上。我用想像的就能演了！」

連炳發（左）在《化外之醫》被觀眾封為「怪醫黑傑克」，謝以樂則像是他身邊的得力助手「皮諾可」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

此外，「搖滾教父」黃大煒出道將近40年，影集處女秀獻給了《化外之醫》，飾演一位經營醫療器材代理進口的企業家，同時也是關注移工議題的慈善家，在移工圈赫赫有名。黃大煒不僅為了參與演出投入大量心力，更親自創作並演唱片尾主題曲《The Way I Feel》，「這是部非常寫實、隨時感受到人生的無奈，同時面對人性本善，同理心中看到一絲希望，令人內心感動的好劇。我們珍惜著，因為每一條生命都是珍貴而脆弱的。不分背景、地位，我們都有責任讓世界變得更美好。」

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