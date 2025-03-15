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畢書盡曝弟弟捐腎救母！缺席北流演唱會藏滿洋蔥

畢書盡今天冒雨在台北舉辦簽票會。（記者王文麟攝）畢書盡今天冒雨在台北舉辦簽票會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕畢書盡今天冒雨在台北舉辦簽票會，仍是吸引近千名粉絲到場力挺，他下月19日將在北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，門票已經秒殺完售，可惜人在韓國的媽媽跟弟弟這次無法來台灣。

畢書盡今天冒雨在台北舉辦簽票會。（記者王文麟攝）畢書盡今天冒雨在台北舉辦簽票會。（記者王文麟攝）

畢書盡暌違8年的大型演唱會，他透露準備的時間很充足，除了做音樂，不忘練歌、練舞以及練身材， 「希望整場唱歌、跳舞都顧好，現在是身材要求比較高的時候。」自信稱肌肉已經練好，目前持續加強，有和公司、造型師討論是不是乾脆裸上身，但造型師擔心會不好看。

畢書盡搶先預告，演唱會當天會有嘉賓，力邀一位他非常欣賞的前輩，「沒看過的合作，是全方位、最美麗的前輩，一起打造合作舞台。」性別暫時不透露。

畢書盡下月19日將在北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會。（記者王文麟攝）畢書盡下月19日將在北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會。（記者王文麟攝）

昨天是白色情人節，畢書盡仍是跑到健身房運動鍛鍊，至於白色情人節怎麼過，他羞稱：「有跟老婆說愛妳，親老婆跟女兒。」透露因為老婆什麼都不想要，他只好給零用錢，「覺得很不浪漫，但這是我愛的表現。」

畢書盡透露媽媽這次不會來台灣看演唱會。（記者王文麟攝）畢書盡透露媽媽這次不會來台灣看演唱會。（記者王文麟攝）

畢書盡透露媽媽這次不會來台灣看演唱會，因為媽媽在2020年腎臟病變，近期正在調養身體，未來可能會動手術，年滿30歲的弟弟會捐腎給媽媽，等他忙完演唱會後會回到韓國探視。

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