大S猝逝令人痛心！畢書盡曝媽媽愛酷龍 心疼具俊曄發聲

畢書盡（左）將在北流舉辦演唱會，好友「鼓鼓」呂思緯站台記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕畢書盡4月19日將在北流舉辦演唱會，他過年前罹患流感，瘦了3公斤，但仍乖乖操肌，好友「鼓鼓」呂思緯今天現身記者會站台，貼心送上筋膜槍，Bii放話演唱會要秀「十塊肌」，除了胸肌、腹肌，還想展現大家沒看過的「鯊魚線」以及大腿肌。

「Bii WITH YOU」演唱會門票將於2月14日情人節開賣，他表示當天會與老婆甜蜜過節，還得關注票房會不會分心？他說：「沒關係啊，都是喜事，只要維持開心的心態就好。」想不想繼續拚第二胎？他則說：「一直都是順其自然。」

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畢書盡（圖）在具俊曄的IG留言為他打氣。（記者胡舜翔攝）

大S不幸驟逝，具俊曄悲痛欲絕，畢書盡在他的IG留言為他打氣，他今天受訪時表示沒有見過具俊曄本人，但是以前在韓國聽過「酷龍」的歌，媽媽也很愛聽，看到具俊曄的文章覺得非常難過，「對大家、對我來說都是很遺憾的事情，尤其現在也是當爸爸的人，很捨不得前輩（指具俊曄）、也捨不得孩子們難過。」

他表示沒有具俊曄的聯絡方式，現階段只能給予小小的安慰 ，「其實很難理解他的心情，只希望他能正面思考，好好往未來走。」

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