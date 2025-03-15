笑虧蔡阿嘎解方不實用 潔哥教家寧「1絕招」網讚：計畫通！

Andy（右）控訴前女友家寧（左）一家將「眾量級」頻道占為己有。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」情侶檔分手後爆財務糾紛，Andy控訴前女友家寧一家將頻道占為己有，10年心血慘遭淨身出戶，不少YTR、網紅紛紛替Andy抱不平，繼蔡阿嘎教家寧洗白解方，網紅潔哥也提出一絕招。

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蔡阿嘎與老婆二伯在直播中建議家寧解套方法。（翻攝自臉書）

有「YouTuber長青樹」之稱的蔡阿嘎，日前被網友問到「家寧這次怎麼翻身？」蔡阿嘎提到「眾量級」是以情侶惡整影片出名，4月1日愚人節又快到了，只要在當天告訴Andy「整人成功，其實整個公司都是你的，我們在十年前幫你把所有錢拿去買台積電！」如此以來就能反轉形象，皆大歡喜。

潔哥教家寧洗白劇本。（翻攝自臉書）

對此，潔哥也提出一劇本，表示家寧現在要解套，只能把一切都推到張媽媽頭上，說自己都不了解一路裝傻到底，再額外開公司與媽媽撇清關係，表示自己是因為被媽媽控制，還痛苦到需要去上心靈課程，最後拍片吐露無奈心聲並附上精神診斷書，賣慘求同情。

潔哥認為蔡阿嘎的劇本很不錯，「但是不符合張家人的邏輯，他們才不會想吐錢出來，所以我的方法比較合理」，最後不忘喊話家寧「選我選我～」。貼文曝光後，引起網友討論，「計畫通！」、「潔哥不能給+0開示啦，等等真的照妳的劇本演」、「阿嘎是全家人解套，潔哥這個劇本張媽直接被套」、「這個真的優秀」。

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