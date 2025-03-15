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娛樂 最新消息

家寧遭Andy開撕跌落神壇！蔡阿嘎公開破冰劇本：梗鋪了10年

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」的Andy與家寧分手後鬧翻，Andy無預警拍片開撕家寧與其家人，指控對方8大罪狀、奪走他經營10年的頻道，慘被砲火攻擊的家寧沉澱兩天終於回應，列出6大看點回擊Andy，雙方各說各話；百萬網紅蔡阿嘎第一時間跳出來力挺Andy，近日更分享了一段「整人特別企劃」，認為是家寧想要破冰可以走的劇本。

家寧遭Andy開撕跌落神壇！蔡阿嘎公開破冰劇本：梗鋪了10年Andy與家寧鬧翻各說各話。（翻攝IG）

過去在「眾量級」的頻道，就是以Andy與家寧的情侶互整影片受到粉絲歡迎，蔡阿嘎在影片中談到，愚人節就快到了，「她（家寧）只要在愚人節出來說Andy整人成功，其實整個公司都是你的，我們在10年前幫你把所有的錢拿去買了台積電。」接著把頻道跟錢都還給Andy，就可以得到一個皆大歡喜的場面，開酸這個梗鋪了10年。

蔡阿嘎幽默分享「全世界最屌的整人計畫」，其實只是要搏君一笑，事實上他也是被欺騙的苦主，與前員工蘿拉鬧翻對簿公堂，他也無奈表示：「如果前員工在愚人節也出來對我說一樣的話，我肯定抱她飛高高加轉圈圈！」

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