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娛樂 最新消息

王菲愛女台灣現蹤！竇靖童被喊老婆 開唱驚見超大咖男神

王菲的寶貝女兒竇靖童同樣很有音樂才華。（如此製作 Roots Production提供）王菲的寶貝女兒竇靖童同樣很有音樂才華。（如此製作 Roots Production提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕天后王菲的寶貝女兒竇靖童出道8年來首次舉辦巡演，昨晚在Legacy TERA舉辦「狀況外 巡迴演唱會」，粉絲喊她是「老婆」告白，台下也是眾星雲集，包括曾合作的男神許光漢都現身力挺。

竇靖童去年發行新專輯《空中飛人》，首次在台灣舉辦個唱，期待表示：「心裡覺得新鮮、興奮，但同時也很緊張。」趁著彩排及演出前的空檔，她除了與好友碰面，也吃很多道地小吃及美食，笑說這是她紓壓的方式。

竇靖童推出新專輯，出道8年首次舉辦巡演。（如此製作 Roots Production提供）竇靖童推出新專輯，出道8年首次舉辦巡演。（如此製作 Roots Production提供）

昨晚竇靖童身穿藍色連身工裝，一登台即以歌曲《Hello》揭開序幕，並且在第一段落的演出即使用手鼓、特雷門琴、吉他作為元素加入演出，在演唱《Wu》時，她更以大鼓作為前奏開端及間奏，讓觀眾驚豔不已。

演出段落後，竇靖童隨後與台下觀眾打招呼，她說「終於來台北開演出了，這是我第一次來台北演出，很開心在Legacy TERA跟大家一起，那我們就一起聽一聽音樂吧！」一席話讓台下觀眾歡呼鼓掌，現場有粉絲熱情尖叫喊「老婆」，祝福偶像「情人節快樂」！

王菲愛女台灣現蹤！竇靖童被喊老婆 開唱驚見超大咖男神 竇靖童在Legacy TERA舉辦演唱會。（如此製作 Roots Production提供）

起初竇靖童一頭霧水表示：「為什麼是情人節？」最後才想到自己是在白色情人節開唱，接著開玩笑說：「每個月14號都是情人節？你說是就是！」

竇靖童的新專輯名稱《空中飛人》也猶如她現在的狀態，上週才在北美巡演，唱遍洛杉磯、紐約及舊金山的她，分享2025年才剛開始不久就過得好充實，「北美巡演印象最深刻的就是在live house演出，因為距離觀眾很近，很直接的感受到大家的熱情。最近一直到處飛，本以為會時差很混亂，但其實還好，現在狀態很OK！」演唱會尾聲，竇靖童也與歌迷合照留念。

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