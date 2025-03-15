Andy學聰明了！痛失10年心血眾量級 率先申請「商標註冊」

Andy近日開斯前女友、昔日頻道夥伴張家寧及張媽媽。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy相繼於11日、今（15日）深夜釋出影片開斯前女友、昔日頻道夥伴張家寧及張媽媽，指控苦心經營十年的頻道遭奪走。有了前車之鑑，Andy如今率先提出相關商標的註冊申請，確保自有品牌及創作成果不再遭整碗端走。

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臉書粉專「智財散步」早於2020年5月10日就曾談及「眾量級」頻道的商標申請人非王崇睿或張家寧，而是「曾Ｏ惠」存有疑慮。然而，「智財散步」今（15日）再發文表示「ANDY老師這次學聰明了！申請日期好浪漫2025/03/14。」同時可見自智慧財產局官網上，Andy已提出申請將「Andy老師」、「Andy Teacher」註冊為商標。

Andy向智慧財產局提出商標註冊申請，以維護自身權益。（翻攝自智慧財產局官網）

對於Andy申請商標註冊維護自身權益，網友們則紛紛表示，「以後可以成為商標法的經典教材了吧！」、「謝謝Andy讓大家重視專利、商標，震撼的一課！」不過，同時也有人提出質疑，認為Andy老師的「先天識別性」恐會遭到拒絕註冊，即便核准註冊後，也會僅限縮在核准的商品與服務之項目，目前只能靜待智慧財產局後續的審查。

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