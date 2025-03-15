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金秀賢公司態度放軟！喊話金賽綸母親：想見一面

金秀賢公司證實，這張照片是在2019年12月14日拍攝。（翻攝自YouTube）金秀賢公司證實，這張照片是在2019年12月14日拍攝。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕YouTube頻道「橫豎研究所」昨天（14日）以AI變聲的方式公開金賽綸母親的聲明，指控Gold Medalist把金賽綸描述成精神錯亂、滿口謊言的女孩，強調女兒從未對媒體說謊，但各種荒謬謠言層出不窮，讓人忍無可忍。 對此，金秀賢所屬經紀公司今天第五度回應，稱希望能夠與金賽綸的母親見面。

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金秀賢所屬的Gold Medalist昨上午終於坦承金秀賢曾與金賽綸交往，不過強調當時金賽綸已經成年，據傳金賽綸的母親在看到聲明之後十分憤怒，忍著病痛也要親自出面說明，果然昨天晚間「橫豎研究所」就開直播，金賽綸母親數次怒控娛樂記者李鎮浩，還指控Gold Medalist把金賽綸汙名化。

金秀賢經紀公司第五度發聲，希望能與金賽綸母親見面。（翻攝自IG）金秀賢經紀公司第五度發聲，希望能與金賽綸母親見面。（翻攝自IG）

對此，Gold Medalist今天發表聲明，表示透過節目了解到金賽綸母親的立場，理解作為一個母親在女兒離世之後，承受著難以言喻的痛苦，公司對此感到悲痛且遺憾。不過公司指出，金賽綸母親的部分主張與他們認知上有落差，也認為金賽綸母親有不知情的內容，因此公司高層希望能與金賽綸母親見面，說明相關情況，並希望金賽綸母親能夠聯繫Gold Medalist。

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