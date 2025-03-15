三上悠亞怎麼了？辣曬超兇上圍驚見肋骨根根分明

三上悠亞經常透過社群分享日常生活。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞2023年宣布引退後，積極朝多元方向發展，也經常在社群分享生活，昨（14）上傳一系列先前在越南拍攝的美照，火辣身材讓粉絲鼻血直流。

相關新聞：三上悠亞突曬婚紗照 引退AV界重大宣布

請繼續往下閱讀...

三上悠亞解放火辣身材。（翻攝自IG）

三上悠亞在IG上傳多張辣照，表示自己終於更新在越南拍下的照，透露自己在工作空檔去了很多地方觀光。可見頂著一頭俏麗短髮的她，身穿一套粉色比基尼，大方展現豐滿渾圓的北半球，深邃事業線及纖細小蠻腰也一覽無遺，一雙筆直美腿更是令人目不轉睛，她時而在泳池邊甜美擺拍，時而戴起牛仔棒球帽擺出酷帥表情。

三上悠亞坦言自己在越南期間莫名其妙瘦了不少。（翻攝自IG）

值得注意的是，雖然三上悠亞的傲人上圍依舊，但似乎瘦了不少，照片中根根肋骨明顯可見，她也在IG限時動態坦言，「在越南的時候，現在比那時候稍微多了一點肉，其實我比較喜歡現在有點肉感的自己」，令不少粉絲擔心，希望她多注意身體健康。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法