58歲陳明真遭傳「多次進出醫院暴瘦」 首露面曝健康狀況

季忠平今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都來觀禮。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深音樂製作人季忠平今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都來觀禮，兒子們在台下興奮替爸爸拍照，比得獎的爸爸還開心，季忠平提到，他昔日的老師張月桂也得傑出校友獎，師生一起得獎，格外有意義。而58歲陳明真之前傳出身體出狀況，多次進出醫院而暴瘦，她今表示：「昨天剛從新加坡回來，健康狀況都OK，不用每個月住院，只是小症狀而已。」雖否認健康出問題，但她承認有變瘦許多。

她和季忠平受訪時可見夫妻互信互愛的甜蜜狀況，他們提到日前剛從新加坡返台，主要是計劃把雙胞胎兒子送到新加坡唸書，夫妻倆會輪流到新加坡陪讀，陳明真笑說老公很會照顧小孩細節，讓她很放心。



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陳明真透露早就寫好遺囑，和老公季忠平對遺囑這件事不避諱，常常會聊，並透露夫妻倆都想要樹葬。（記者陳奕全攝）

陳明真目前還在讀輔大長照碩士班，她提到這學期比較辛苦，4月要開始去醫院實習。而她之前因暴瘦，傳出健康問題時，她曾透露早就寫好遺囑，她今說：「我和老公對遺囑這件事不避諱，常常會聊。」透露夫妻倆都想要樹葬，陳明真想要「會開花的樹」，季忠平則想要「會結果的樹」。

兩人也會跟孩子們聊爸媽的身後事，一開始孩子還太小，不懂爸媽講的話，後來他們甚至討論到之後孩子到國外，若想念父母，還可以透過網路祭拜的方式即可，聊了許多天馬行空的話題，季忠平說：「面對這些事（死亡）沒有需要特別準備，自然發生就好，這是一件很喜悅的事，不需要太彆扭，我們也告訴小孩『何謂永生，父母的愛永遠都在』。」

陳明真提到現在唱了許多季忠平替她量身定做的戲劇主題曲。（記者陳奕全攝）

此外，陳明真提到現在唱了許多季忠平替她量身定做的戲劇主題曲，季忠平笑說過去擔任其他人專輯製作人，錄完音就走了，「現在錄製老婆的音樂，從頭到尾我都在，是她的專屬錄音師。」陳明真甜蜜認為，「只有季忠平能抓到她最美音色，熟悉的感覺很放心」。

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