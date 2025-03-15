晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

58歲陳明真遭傳「多次進出醫院暴瘦」 首露面曝健康狀況

季忠平今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都來觀禮。（記者陳奕全攝）季忠平今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都來觀禮。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深音樂製作人季忠平今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，老婆陳明真和10歲雙胞胎兒子都來觀禮，兒子們在台下興奮替爸爸拍照，比得獎的爸爸還開心，季忠平提到，他昔日的老師張月桂也得傑出校友獎，師生一起得獎，格外有意義。而58歲陳明真之前傳出身體出狀況，多次進出醫院而暴瘦，她今表示：「昨天剛從新加坡回來，健康狀況都OK，不用每個月住院，只是小症狀而已。」雖否認健康出問題，但她承認有變瘦許多。

她和季忠平受訪時可見夫妻互信互愛的甜蜜狀況，他們提到日前剛從新加坡返台，主要是計劃把雙胞胎兒子送到新加坡唸書，夫妻倆會輪流到新加坡陪讀，陳明真笑說老公很會照顧小孩細節，讓她很放心。

陳明真透露早就寫好遺囑，和老公季忠平對遺囑這件事不避諱，常常會聊，並透露夫妻倆都想要樹葬。（記者陳奕全攝）陳明真透露早就寫好遺囑，和老公季忠平對遺囑這件事不避諱，常常會聊，並透露夫妻倆都想要樹葬。（記者陳奕全攝）

陳明真目前還在讀輔大長照碩士班，她提到這學期比較辛苦，4月要開始去醫院實習。而她之前因暴瘦，傳出健康問題時，她曾透露早就寫好遺囑，她今說：「我和老公對遺囑這件事不避諱，常常會聊。」透露夫妻倆都想要樹葬，陳明真想要「會開花的樹」，季忠平則想要「會結果的樹」。

兩人也會跟孩子們聊爸媽的身後事，一開始孩子還太小，不懂爸媽講的話，後來他們甚至討論到之後孩子到國外，若想念父母，還可以透過網路祭拜的方式即可，聊了許多天馬行空的話題，季忠平說：「面對這些事（死亡）沒有需要特別準備，自然發生就好，這是一件很喜悅的事，不需要太彆扭，我們也告訴小孩『何謂永生，父母的愛永遠都在』。」

陳明真提到現在唱了許多季忠平替她量身定做的戲劇主題曲。（記者陳奕全攝）陳明真提到現在唱了許多季忠平替她量身定做的戲劇主題曲。（記者陳奕全攝）

此外，陳明真提到現在唱了許多季忠平替她量身定做的戲劇主題曲，季忠平笑說過去擔任其他人專輯製作人，錄完音就走了，「現在錄製老婆的音樂，從頭到尾我都在，是她的專屬錄音師。」陳明真甜蜜認為，「只有季忠平能抓到她最美音色，熟悉的感覺很放心」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中