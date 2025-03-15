晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾國城「逆風挺黃子佼」被廠商切割 同門張本渝：公眾人物要有同理心

張本渝今領取華崗藝校傑出校友獎。（記者陳奕全攝）張本渝今領取華崗藝校傑出校友獎。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，她的同門師兄曾國城日前受訪談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，意外惹火上身被各界砲轟，儘管他已經道歉，仍有代言廠商切割合作，張本渝今被問及此事，不願多談曾國城言論，認為不管是前輩還是像她一樣是公眾人物，都會有社會責任，要有同理心。

對於黃子佼手握大量未成年性影像，遭到全民抨擊，她很心疼影像中的那些女生，她說：「這些傷、這些驚嚇好不了，我自己身為女生，能感覺到是個永遠的傷。」

此外，張本渝身為第17屆戲劇科，同班同學有天心，林志穎是大她兩屆學長，而大S和小S等人則是她小兩屆的學妹，她對大小S印象深刻，認為「她們七仙女滿出風頭的」，還回憶當時在學校學長姐的制度很嚴，她們看到學姐都要打招呼。

而張本渝當年出道機緣很妙，她高三和男同學在台北東區逛街，意外在路旁被張洪量公司的同事相中，要他們到公司聊聊，她認為身旁有男同學很放心，直接上了樓去談，沒想到一上樓就看到張洪量，當時張洪量要她唱首歌，聽聽音色，她竟然唱了《兩隻老虎》，今受訪時講到這段落，她也哈哈大笑說：「當時太突然，不曉得要怎辦，張洪量大哥聽了也似笑非笑，沒想到就簽了我，很荒謬，就這樣進了演藝圈。」

後來張洪量讓她學廣東話、學舞蹈，也開始矯正發音，恰巧也碰到鈕承澤到華岡藝校找尋電影《我的美麗與哀愁》片中新人角色，找了她和天心一起演出，是她出道處女作。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中