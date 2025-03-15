曾國城「逆風挺黃子佼」被廠商切割 同門張本渝：公眾人物要有同理心

張本渝今領取華崗藝校傑出校友獎。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張本渝今參與華岡藝校50週年校慶，領取傑出校友獎，她的同門師兄曾國城日前受訪談及對黃子佼復出看法，脫口原本很期待對方復出，意外惹火上身被各界砲轟，儘管他已經道歉，仍有代言廠商切割合作，張本渝今被問及此事，不願多談曾國城言論，認為不管是前輩還是像她一樣是公眾人物，都會有社會責任，要有同理心。

對於黃子佼手握大量未成年性影像，遭到全民抨擊，她很心疼影像中的那些女生，她說：「這些傷、這些驚嚇好不了，我自己身為女生，能感覺到是個永遠的傷。」

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此外，張本渝身為第17屆戲劇科，同班同學有天心，林志穎是大她兩屆學長，而大S和小S等人則是她小兩屆的學妹，她對大小S印象深刻，認為「她們七仙女滿出風頭的」，還回憶當時在學校學長姐的制度很嚴，她們看到學姐都要打招呼。

而張本渝當年出道機緣很妙，她高三和男同學在台北東區逛街，意外在路旁被張洪量公司的同事相中，要他們到公司聊聊，她認為身旁有男同學很放心，直接上了樓去談，沒想到一上樓就看到張洪量，當時張洪量要她唱首歌，聽聽音色，她竟然唱了《兩隻老虎》，今受訪時講到這段落，她也哈哈大笑說：「當時太突然，不曉得要怎辦，張洪量大哥聽了也似笑非笑，沒想到就簽了我，很荒謬，就這樣進了演藝圈。」

後來張洪量讓她學廣東話、學舞蹈，也開始矯正發音，恰巧也碰到鈕承澤到華岡藝校找尋電影《我的美麗與哀愁》片中新人角色，找了她和天心一起演出，是她出道處女作。

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