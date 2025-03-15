日本奧斯卡》石原聰美懷二胎首現身！日本網友驚呆：美得不像話

石原聰美產後出席日本奧斯卡，氣色超好。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第48屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）昨天（14日）落幕，除了岡田將生的帥氣的眼鏡造型掀起轟動外，日前宣布懷上二胎的石原聰美也盛裝出席，模樣依舊俏皮可愛，日本網友更紛紛驚呼，「這真的是孕？美得不像話吧」、「不敢相信這是孕婦」、「這是兩個孩子的媽？」、「石原聰美的美已經是異次元了」。

石原聰美出席日本奧斯卡，俏皮又可愛。（翻攝自X）

石原聰美以《消失的女兒》獲得影后提名，遺憾鎩羽而歸，不過仍是全場的焦點。她受訪坦言，在產後復出後的第一部作品電影《消失的女兒》就要飾演女兒失蹤的母親，真的感到很辛苦，但母親的身分對她的表演產生影響，讓她深刻理解角色的心情。

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石原聰美無緣以《消失的女兒》獲得日本奧斯卡影后。（翻攝自X）

石原聰美也當場詢問影后安藤櫻，透露安藤櫻產後復出的作品是《小偷家族》，「我在得知安藤櫻在產後復出竟然演出那樣的角色，真的大受感動，也受到鼓舞，我想著要跟安藤櫻小姐一樣接受挑戰，我一直很想跟妳說『謝謝您那個時候勇敢越過那道大牆』，今天終於可以當面表達我的心情，真的很開心。」現場氣氛十分暖心。

石原聰美在2020年與圈外男性結婚，2022年4月誕生第一個孩子，本月7日宣布懷上二胎，3月將開始休產假，預產期在今年夏天。

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