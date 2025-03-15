晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本奧斯卡》石原聰美懷二胎首現身！日本網友驚呆：美得不像話

石原聰美產後出席日本奧斯卡，氣色超好。（翻攝自X）石原聰美產後出席日本奧斯卡，氣色超好。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第48屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）昨天（14日）落幕，除了岡田將生的帥氣的眼鏡造型掀起轟動外，日前宣布懷上二胎的石原聰美也盛裝出席，模樣依舊俏皮可愛，日本網友更紛紛驚呼，「這真的是孕？美得不像話吧」、「不敢相信這是孕婦」、「這是兩個孩子的媽？」、「石原聰美的美已經是異次元了」。

石原聰美出席日本奧斯卡，俏皮又可愛。（翻攝自X）石原聰美出席日本奧斯卡，俏皮又可愛。（翻攝自X）

石原聰美以《消失的女兒》獲得影后提名，遺憾鎩羽而歸，不過仍是全場的焦點。她受訪坦言，在產後復出後的第一部作品電影《消失的女兒》就要飾演女兒失蹤的母親，真的感到很辛苦，但母親的身分對她的表演產生影響，讓她深刻理解角色的心情。

石原聰美無緣以《消失的女兒》獲得日本奧斯卡影后。（翻攝自X）石原聰美無緣以《消失的女兒》獲得日本奧斯卡影后。（翻攝自X）

石原聰美也當場詢問影后安藤櫻，透露安藤櫻產後復出的作品是《小偷家族》，「我在得知安藤櫻在產後復出竟然演出那樣的角色，真的大受感動，也受到鼓舞，我想著要跟安藤櫻小姐一樣接受挑戰，我一直很想跟妳說『謝謝您那個時候勇敢越過那道大牆』，今天終於可以當面表達我的心情，真的很開心。」現場氣氛十分暖心。

石原聰美在2020年與圈外男性結婚，2022年4月誕生第一個孩子，本月7日宣布懷上二胎，3月將開始休產假，預產期在今年夏天。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中