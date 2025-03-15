不只母女交換身體！《辣媽辣妹2》暌違22年上演多代交錯首曝預告

琳西蘿涵（左）和金獎得主潔美李寇蒂斯暌違22年再度攜手演出《辣媽辣妹2》。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎得主潔美李寇蒂斯和琳西蘿涵暌違22年再度攜手的《辣媽辣妹2》，今（15）日曝光首支預告，兩人這次不僅再度發生身體互換，更和《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯、蘇菲亞哈蒙斯兩位新生代女星上演「多代交錯」的全新故事。

2003年的首集《辣媽辣妹》由潔美李和琳西詮釋互換身體的母女檔，電影翻拍自1976年由還是童星的茱蒂佛斯特和已故女星芭芭拉哈莉絲主演的《手忙腳亂》（現在大多譯為《怪誕星期五》），而原版電影則是改編自瑪麗羅傑斯1972年的同名小說。

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《辣媽辣妹》描述單親媽媽黛絲即將再婚，而她的女兒安娜則為樂團表演忙得焦頭爛額，然而，一個神秘的占卜餅乾讓母女倆互換身體，迫使她們體驗彼此的生活，學會相互理解與包容。

潔美李寇蒂斯（左）和琳西蘿涵在《辣媽辣妹2》再度上演互換身體，只是這次不只母女互換。（迪士尼提供）

續集《辣媽辣妹2》則設定在母女倆互換身體的多年後，安娜已為人母，並且即將迎來一位繼女，預告中可以看出，這次的互換不僅限於兩人，而是一場四人靈魂交換，包括安娜、黛絲，以及安娜的女兒哈波（茱莉亞巴特斯 飾演）以及繼女莉莉（蘇菲亞哈蒙斯 飾演）醒來後發現自己身處不同的身體中。

除了潔美李和琳西，包括馬克漢蒙、查德麥可莫瑞都等原班人馬也都回歸演出。預告中潔美李飾演的黛絲和莉莉互換身體後，對著鏡子驚呼「我的臉像是被遺忘在大太陽下曬爛的柏金包」呼應了當年母女交換後，潔美李對著鏡子大喊「我好老！我活像個母夜叉！」此次交換成不同人的潔美李和琳西也再度上映身體互撞試圖換回來的戲碼，相當搞笑。《辣媽辣妹2》將於今年8月在台上映。

《辣媽辣妹2》前導預告：

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