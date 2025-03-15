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日本奧斯卡得獎名單》橫濱流星演殺人犯稱帝！河合優實擊敗滿島光封后

橫濱流星（左）、藤井道人以《嫌疑者的真相》分別獲得影帝、最佳導演獎。（翻攝自X）橫濱流星（左）、藤井道人以《嫌疑者的真相》分別獲得影帝、最佳導演獎。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第48屆日本電影學院獎（日本奧斯卡）頒獎典禮昨天（14日）舉行，大贏家為奪下4項的《王者天下4：大將軍的歸來》，最佳影片由電影《超時空武士》獲得，影帝則是由《嫌疑者的真相》（又譯正體）的橫濱流星獲得，《那個女孩》的河合優實摘下影后后冠。

河合優實以《那個女孩》獲得影后，佐藤二朗（左）感動不已。（翻攝自X）河合優實以《那個女孩》獲得影后，佐藤二朗（左）感動不已。（翻攝自X）

橫濱流星在藤井道人執導的《嫌疑者的真相》中飾演滅門案的殺人嫌疑犯，精采表演讓他一舉獲得最佳男主角，他表示已經與藤井道人認識了10年，「5年前我獲得了新人獎，藤井道人導演則是以《新聞記者》獲得最佳影片，那時候我期望著能夠一起站在這個舞台上，成為藤井組的一員，對我來說意義重大。」

河合優實擊敗石原聰美、滿島光等人奪下影后，她激動表示不敢相信，能夠站在這個會場就像做夢一樣，她謙虛稱自己是不夠成熟的菜鳥，能被所敬愛的大前輩們包圍、踏入電影的世界，讓他打從心底感到幸福。同片演員佐藤二朗聽完她的一席話，忍不住拿出手帕拭淚，令人動容。

第48屆日本電影學院獎落幕。（翻攝自X）第48屆日本電影學院獎落幕。（翻攝自X）

男配角由大澤隆夫以《王者天下：大將軍的歸還》獲得，他表示思考著了整整7年，該如何以配角的身分來襯托主角，不過他突然意識到，其實自己才是從主角山崎賢人以及劇組工作人員那邊獲得幫助，並完成角色，充滿感激。

第48屆日本電影學院獎 得獎名單

最佳影片：《超時空武士》

最佳導演：藤井道人《嫌疑者的真相》

最佳劇本：野木亞紀子《LAST MILE：全面引爆》

最佳女主角：河合優實《那個女孩》

最佳男主角：橫濱流星《嫌疑者的真相》

最佳女配角：吉岡里帆《嫌疑者的真相》

最佳男配角：大澤隆夫《王者天下：大將軍的歸還》

最佳主題曲：Mrs. GREEN APPLE《Dear Family》

最佳音樂：世武裕子《去唱卡拉OK吧！》

最佳剪輯：安田淳一《超時空武士》

最佳錄音：橫野一氏工《王者天下：大將軍的歸還》

最佳燈光：加瀨弘行《王者天下：大將軍的歸還》

最佳攝影：佐光朗《王者天下：大將軍的歸還》

最佳美術：三浦真澄《工作細胞》

最佳動畫作品：《驀然回首》

最佳外國作品：《奧本海默》

新人演員：赤楚衛二、板垣李光人、越山敬達、齋藤飛鳥、齋藤潤、澀谷凪咲、森本慎太郎、山田杏奈

話題獎／作品部門：《危險刑警歸來》

話題獎／演員部門：森本慎太郎《嫌疑者的真相》

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