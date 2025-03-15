SJ東海獨自登台！喊想泡烏來溫泉、北高long stay

東海。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕SUPER JUNIOR成員東海首次在台舉辦個人fancon《EAST COAST：WAVE》，剛宣布開唱不久後就確定加場，4月26日、4月27日連兩天於桃園會展中心開唱。

即將獨自登台演出，東海興奮地說：「非常開心能夠舉辦《EAST COAST：WAVE》。我一直想跟許多粉絲們在一起，為大家呈現好的演出。能夠有這樣的機會，真的很幸福也很緊張激動。我會努力準備，為大家帶來能讓大家充滿幸福跟美好回憶的精彩演出的。」

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SUPER JUNIOR成員們不但訪台次數在南韓藝人中名列前茅，過去東海曾因電視劇《華麗的挑戰》久居台北，最近因為表演也常到其他城市。

東海表示：「想在以前有長住過的台北，跟最近常常去做演出的高雄，這兩個城市long stay看看！之前來台長住的回憶很美好，而且剛好粉絲們很喜愛、支持我，也很歡迎我，感覺好像是在一個家裡long stay一樣，所以我想有機會我一定要再來長住一次，真的會是很特別的經驗呢。」

東海去年來台品嘗牛排、牛肉麵，並拍照發到社群，還到健身房運動，完全融入台北生活，但即使是經常來訪的東海，因每次來台行程忙碌，私下出遊時，還是有遺珠之憾，問到台灣還有哪裡想去但沒機會去的地方，東海特別指定：「我很想要去台灣的溫泉。在網路搜尋後，看到說台北鄰近的烏來溫泉很好。吃著好吃的食物，療癒一下，應該會很棒。」對台灣景點瞭若指掌。

昨天正式公布售票日期，預計3月22日早上11:00於KKTIX售票系統開賣，票價依區域劃分為NT$5400、NT$4600、NT$3800、NT$2600，粉絲福利將有sound check、簽名海報、簽名拍立得。更多活動最新訊息，請密切鎖定WANIN Visual官方Facebook及 Instagram。

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