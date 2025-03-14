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陳零九恢單2年！情人節公開新歡 認了每天一起睡覺

陳零九帶著愛貓「橘籽」拍攝單曲封面。（種子音樂提供）陳零九帶著愛貓「橘籽」拍攝單曲封面。（種子音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕單身2年的陳零九推出新歌《最美的是你的名字》，以電子音樂風格重新詮釋吳克群的經典曲《為你寫詩》，單身的他把歌曲的專情浪漫，轉譯為對愛貓的深厚情感。

陳零九與愛貓甜蜜同框。（種子音樂提供）陳零九與愛貓甜蜜同框。（種子音樂提供）

陳零九帶著4個多月大的愛貓「橘籽」拍攝單曲封面，橘籽展現活潑親人的個性，對攝影棚內的一切充滿好奇，單曲封面照更以「貓咪自拍視角」來呈現，彷彿橘籽與主人一同記錄下這段溫馨時刻。

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愛貓的陳零九不忘分享：「我很自然地就會把牠們當成自己的小孩對待。橘籽、毛毛每天都會跟我一起睡覺，偶爾還會抱著牠們睡。」讓他感到無比療癒，直呼超可愛。

陳零九與前輩吳克群因為節目而相識，偶爾會聊音樂，他國中時很喜歡《為你寫詩》這首歌，決定取樣改編時，特別與吳克群討論，希望能在原曲的甜美基礎上加入電音元素，「這次的風格轉變產生了一些新的火花，也希望能帶給大家不同的聆聽體驗。」

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