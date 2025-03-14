三萬人見證後再登大銀幕！紀錄片《交換禮物》感動安可加映

〔記者許世穎／台北報導〕由林明謙執導、曾寶儀擔任旁白並出鏡的紀錄片《交換禮物》，自去年底12月25日上映以來，已感動全台三萬多名觀眾，全台累積票房突破670萬元。上映至今邁入第80天，仍在影迷之間持續發酵，觀眾口耳相傳，不少人二刷、三刷，票房與觀影人次穩定成長。

紀錄片《交換禮物》希望透過大銀幕的力量，繼續陪伴每一位曾經歷、正在經歷、或害怕面對疾病的朋友。（双喜提供）

為了回應觀眾不斷湧入的感動回饋，《交換禮物》今（14）日宣布安可回歸！除原先台北欣欣秀泰，台中王牌映画的放映，又宣布四家戲院再次上映，分別為 台北信義威秀、林口威秀、新竹大遠百威秀、台南FOCUS威秀，希望透過大銀幕的力量，繼續陪伴每一位曾經歷、正在經歷、或害怕面對疾病的朋友。

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雖然電影以國人較為忌諱的癌症為題，但透過紀錄片深入淺出的方式，觀眾不僅看見病友的堅韌，更學會如何與自己相處。上映至今，已有許多觀眾分享「看見家人，也看見自己」的動人心得，更有觀眾寫下：「這部電影陪我走過人生最困難的時刻。」有觀眾在映後動容表示：「陪伴者比病人更需要被看見，謝謝《交換禮物》說出我們的心聲。」

由曾寶儀擔任旁白並出鏡的紀錄片《交換禮物》全台累積票房突破670萬元，口碑持續發酵。（双喜提供）

曾寶儀也在映後活動多次提醒觀眾可以試試學習接受自己的脆弱，：「看完《交換禮物》，不代表你從此無敵，當你再次感到脆弱、懷疑或流淚，請記得對自己說一聲：『辛苦了』，然後我們一起繼續走下去。」

今日就是電影上映的第80天，《交換禮物》證明了真正觸動人心的力量。這不只是一部紀錄片，更是一份關於「生命」、「陪伴」、「愛與勇氣」的真實禮物。從3月14日起，再次於大銀幕與觀眾見面，邀請大家一起重新走進戲院，收下這份來自三萬多觀眾感動見證的禮物。

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