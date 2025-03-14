（連線訪問）《捍衛戰士2》導演親證小布天生車手 《F1®》親自上陣狂飆

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的飆速新作《F1®》日前向國際媒體搶先曝光正式預告，小布飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，率領達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手同場飆速，導演柯辛斯基直說小布真的是個天生車手，「這讓我們充滿信心，覺得真的能讓這部片成真！」

布萊德彼特（右）在《F1®》飾演時隔多年重返賽道的退役賽車手，率領達姆森伊卓瑞斯飾演的年輕車手同場飆速。（華納兄弟提供）

導演柯辛斯基在國際線上記者會透露，小布和達姆森在片中都是真的駕駛賽車進行拍攝，「他們為此接受了長達數個月的訓練！」他透露訓練的第一天真的非常有趣，他和小布、擔任監製的7屆 F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓一起來到賽道，「我們三個人輪流開著跑車，互相載著對方繞場跑這是我一輩子都不會忘記的經歷，想像一下，你的教練是路易斯漢米爾頓！」

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柯辛斯基表示，如果小布沒辦法駕馭賽車，那麼整部電影就無法成立，「但布萊德從第一天開始就展現出天生的駕駛才能，我不知道這種天賦是從哪裡來的，或許是與生俱來的，他平時有騎重型機車，這可能有幫助到他的車感，他就是一個天生車手！」更說路易斯因此在訓練初期就對小布充滿信心。

布萊德彼特（中）在《F1®》親自上陣飆速，讓導演大讚他是天生車手。（達志影像）

已獲奧斯卡肯定的小布演技自然不在話下，但柯辛斯基強調「無懼精神」沒辦法假裝，「我們在這部電影裡拍攝的駕駛場面是危險的，當你在電影裡看到布萊德開車時，他不是在演戲，而是真的在集中注意力，確保自己不會把車開去撞牆，這是一種無法假裝的感覺。」直說希望觀眾在觀看電影時，能夠真正感受到那份緊張與真實感。

電影也於「大獎賽」賽事期間進行拍攝，柯辛斯基回憶當時必須在F1官方允許的短暫時段內完成拍攝，「我們大概有10到15分鐘的空檔，在練習賽和排位賽之間抓緊時間拍攝，布萊德和達姆森已預熱好車胎隨時待命。」當練習賽一結束，他們立刻駛上賽道，24到30台攝影機同時開機捕捉所有畫面，讓柯辛斯基笑說：「看台上的人根本不知道車裡坐著的是布萊德彼特！」

電影《F1®》也聚焦在布萊德彼特角色的救贖之旅。（達志影像）

導演柯辛斯基表示，就算不是賽車迷、不了解賽車依舊能享受這部電影，「這部電影的核心其實關於友誼、團隊合作、犧牲與救贖，是一個普世的故事，擁有一切影迷期待的元素。它有緊張刺激的動作場面，也有極具情感的故事線，只不過背景設定在F1這個極度刺激的世界裡。」甚至不需要事先了解任何F1知識，「我們會在電影中帶你進入這個世界，讓你享受這個故事。」

布萊德彼特在電影《F1®》中帥氣逼人。（達志影像）

柯辛斯基形容電影宛如小布角色的救贖之旅，「除此之外，電影中還有幽默、愛情、友情，這些元素共同構成了一個豐富且完整的故事。對我來說，這不僅僅是一部賽車電影，而是一個關於人性、挑戰與情感的故事。」至於他本人有沒有機會開到F1®賽車，他當場笑說「當然沒有！他們絕對不可能讓我碰那些車，拍攝開始後，他們基本上讓我離那些車越遠越好！」《F1®》預計6月25日搶先全美在台上映。

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