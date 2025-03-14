金秀賢經紀公司又遭打臉！韓網不買單戀愛時間「揪衣服鐵證」

金秀賢反駁未成年交往的說法被打臉，韓網揪出金賽綸（左圖右）身上衣服2014年就上市。（翻攝自IG、YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢近期被爆料曾與已故女星金賽綸交往，且女方當時未成年，經紀公司原先否認戀情，今（14）突發聲明改口認愛，並以流出的親密照中，女方所穿的衣服做為證據反駁交往未成年一說，不過韓國網友似乎不買單。

金秀賢經紀公司聲明中表示，金秀賢與金賽綸是在2019年夏天交往，一直到2020年秋天，且金賽綸於2024年3月所發出與金秀賢的親密照，以及YouTube頻道「橫豎研究所」公開的照片，皆為2020年冬天拍攝，指出照片中女方所穿的衣服是在2019年6月上市，因此外界聲稱這些照片拍攝於2016年並非事實，未成年交往的說法也不成立。

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不過隨即有韓國網友在論壇「theqoo」反駁經紀公司說法，附上金賽綸在親密照中所穿的衣服網頁截圖打臉，稱該衣服早在2014年就推出，只是後來有再版與出不同版本，並非男方所說的2019年才上市。

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