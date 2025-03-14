金秀賢認2019與金賽綸戀愛 中國網友酸：從禮物看是真愛

韓星金秀賢今（14）透過經紀公司Gold Medalist承認的確曾與已故女星金賽綸談過戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢今（14）透過經紀公司Gold Medalist承認的確曾與已故女星金賽綸談過戀愛，但交往時間卻是2019年夏天到2020年秋天，強調當時金賽綸已成年，並非外界所傳。但網友卻沒放過金秀賢，中國網友指出兩人親密照當中金賽綸所穿的衣服2014年就上市了，只是後來2019年又出了再版，另外還有網友抓包金秀賢戴的毛帽、眼鏡都是中國粉絲2015年集資送給金秀賢的，大酸：「真是太愛我們了」。

中國粉絲大酸金秀賢與金賽綸拍親密照的行頭是2015年粉絲集資送的。（翻攝自微博）

根據金秀賢經紀公司今日發出的聲明，兩人交往時間是在金賽綸成年之後的2019年夏天，2020年秋或冬季分手。中國網友拿著韓國媒體《橫豎研究所》曝光的照片仔細查找，卻發現有很多不合理之處。

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中國網友酸溜溜地說，金秀賢就是在說謊，更直接指出金賽綸穿的衣服早在2014年就上市，還有金秀賢的毛帽和眼鏡，根據《橫豎研究所》表示為2019年12月24日平安夜拍攝，但中國粉絲啪啪打臉，指那身行頭都是中國粉絲2015年集資送給金秀賢的，「從2015穿到2019年，金秀賢真是太愛我們（中國粉絲）」。

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