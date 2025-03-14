晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金秀賢認2019與金賽綸戀愛 中國網友酸：從禮物看是真愛

韓星金秀賢今（14）透過經紀公司Gold Medalist承認的確曾與已故女星金賽綸談過戀愛。（翻攝自YouTube）韓星金秀賢今（14）透過經紀公司Gold Medalist承認的確曾與已故女星金賽綸談過戀愛。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢今（14）透過經紀公司Gold Medalist承認的確曾與已故女星金賽綸談過戀愛，但交往時間卻是2019年夏天到2020年秋天，強調當時金賽綸已成年，並非外界所傳。但網友卻沒放過金秀賢，中國網友指出兩人親密照當中金賽綸所穿的衣服2014年就上市了，只是後來2019年又出了再版，另外還有網友抓包金秀賢戴的毛帽、眼鏡都是中國粉絲2015年集資送給金秀賢的，大酸：「真是太愛我們了」。

中國粉絲大酸金秀賢與金賽綸拍親密照的行頭是2015年粉絲集資送的。（翻攝自微博）中國粉絲大酸金秀賢與金賽綸拍親密照的行頭是2015年粉絲集資送的。（翻攝自微博）

根據金秀賢經紀公司今日發出的聲明，兩人交往時間是在金賽綸成年之後的2019年夏天，2020年秋或冬季分手。中國網友拿著韓國媒體《橫豎研究所》曝光的照片仔細查找，卻發現有很多不合理之處。

相關新聞：（更）男神變渣男？ 金秀賢、金賽綸情愛恩怨懶人包一次看

中國網友酸溜溜地說，金秀賢就是在說謊，更直接指出金賽綸穿的衣服早在2014年就上市，還有金秀賢的毛帽和眼鏡，根據《橫豎研究所》表示為2019年12月24日平安夜拍攝，但中國粉絲啪啪打臉，指那身行頭都是中國粉絲2015年集資送給金秀賢的，「從2015穿到2019年，金秀賢真是太愛我們（中國粉絲）」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中