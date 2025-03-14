詹懷雲開唱了！告五人備戰高雄世運主場館 脫口：說不定下次當嘉賓

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人下月將在高雄世運主場館開唱，他們為了校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲 《我天生 - 有病版》告五人，大膽嘗試全新合作，邀請主演詹懷雲、江齊共同演唱。

告五人邀請詹懷雲、江齊合唱新歌。（相信音樂提供）

告五人表示：「我們一看完電影，就決定希望邀請演員參與演唱，因為這首歌不只是電影的主題曲，更像是電影的一部分，透過音樂讓角色的情感更加立體。」這是告五人首度與演員合唱，讓歌曲呈現出不同以往的純粹情感。

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在錄音當天，告五人特地前往錄音室探班，團員笑說：「一開始我們還不敢大聲打招呼，因為2個人都進入了非常專注的狀態，甚至沒有注意到我們來了！」

告五人將在高雄世運主場館開唱。（相信音樂提供）

詹懷雲過去曾推出個人音樂作品，而江齊則是首次錄音，告五人透露：「一聽到他們唱歌，彷彿瞬間回到電影裡，被他們演技『害到鼻酸』的畫面馬上浮現！」

告五人與詹懷雲緣分從《影后》就開始，這次以音樂再續前緣，非常感謝他的用心，「謝謝懷雲之前特地抽空幫我們的演唱會錄製推薦，這次終於有機會可以相見歡，很喜歡他的精湛演技與音樂詮釋！」告五人更賣關子笑說：「或許下一次見面，是在演唱會上當我們的嘉賓也說不定？」

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