前主播看金秀賢秘戀 給張家寧3啟示：不回應更慘

韓星金秀賢（右）終於認了曾經與金賽綸談戀愛。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢爆出與已故女星金賽綸相戀，先前自媒體《橫豎研究所》指兩人談戀愛的時候金賽綸未成年，今（14）金秀賢經紀公司承認兩人的確交往過，但交往時金賽綸已成年。前主播蕭彤雯也在社群發文，認為金秀賢與經紀公司就是想拖延時間，才導致雪球愈滾愈大，直到難以收拾。蕭彤雯也向YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧喊話：「家寧一家人到現在還不出面道歉，是根本放棄？完全不打算止血了嗎？」

前主播蕭彤雯以「從雙金事件看危機處理」為題，討論Andy與家寧之間的問題。（翻攝自臉書）

蕭彤雯以「從雙金事件看危機處理」為題，認為遇到問題「拖著不回應絕對更慘」，尤其是已經看到證據就不要硬抝否認，更點出「要否認也要挑沒辦法證明的部分（雖然很氣但這是真的）」蕭彤雯也認為「如何認錯與道歉」也是門大學問。

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蕭彤雯認為金秀賢經紀公司今日緊急發出聲明，試圖將大眾懷疑的點都盡可能的交代清楚；通常這類事件的澄清聲明、可能會引來的「挑某些事來解釋的避重就輕」批評，也盡可能的避開。但她很婉轉的說：解釋完畢後的訴諸情感層面….嗯，也算是一篇寫得蠻好的作文。

YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（左）、家寧兩人撕破臉。（翻攝自臉書）

蕭彤雯強調「這個滾雪球效應之大，是你難以想像的」，她喊話家寧，並以過去很多企業或個人傳出負面消息為例，點出：第一時間沒有出來止血，才造成難以挽回的局面。加上現在網路傳播消息速度極快，很多事情想要「拖」絕對無法解決問題，只能正面直球對決，趕緊設下停損點。在文章的最後，蕭彤雯還特別標註#該道歉就要快點道歉。

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