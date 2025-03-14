金秀賢為何改口認愛？經紀公司喊冤：因為4年前就分手了

金秀賢（左）改口認愛金賽綸（右）內幕曝光。（翻攝自IG、Naver）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢連日遭爆料與已故女星金賽綸交往6年，且女方當時才15歲未成年，原先金秀賢經紀公司Gold Medalist反駁兩人戀情，今（14）再度發聲突改口認愛，指出兩人交往時間為2019年夏天到2020年秋天，並強調金賽綸當時已經成年。對此，有知情人士向韓媒透露當初否認戀情的內幕。

事實上，金賽綸與金秀賢的戀情會曝光，是源於金賽綸曾在2024年3月透過個人IG上傳與金秀賢的親密合照，當時金秀賢經紀公司強烈否認兩人關係，並表示「不知她的意圖為何」，由於當時金秀賢主演的夯劇《淚之女王》熱播，公司出面反駁後，讓金賽綸被不少人罵翻。

請繼續往下閱讀...

如今金秀賢經紀公司改口認愛，公司相關人士向韓媒《OSEN》表示，「以當時的時間點來看，兩人早在4年前就已經分手。由於金秀賢與金賽綸都是公眾人物，對於4年前的戀情很難承認。」意味著，考量到戀愛時間點、工作時期，以及演藝活動因素，在當時的情況下不容易對外公開戀愛事實。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法