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娛樂 最新消息

網紅揭家寧一家開公司避稅手法！曝Andy淪工具人內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕知名YouTuber勾惡近日在《勾起你心中的惡》YouTube頻道上發表影片，分析百萬訂閱網紅頻道「眾量級CROWD」創辦人Andy，究竟可以拿回多少錢，並揭露家寧一家一連串預謀操作手法。

勾惡力挺Andy，揭穿眾量級家寧一家開公司避稅手法。（勾2party - 天使投資人提供）勾惡力挺Andy，揭穿眾量級家寧一家開公司避稅手法。（勾2party - 天使投資人提供）

這場風波的核心在於，家寧不僅在分手後掌控了頻道，還讓Andy淪為薪資55,000元的「員工」，震驚外界。勾惡在影片中指出：「當頻道開始紅起來的時候，幾十萬、幾十萬的收入進來，用個人收入報帳稅負過重，所以許多人會選擇成立公司處理龐大的帳務問題。」

勾惡大膽猜測，當初家寧的母親說服Andy讓「外人」持有50%股份的話術，可能與稅務操作有關，甚至涉及發票對開、營業稅與營所稅的扣抵問題。由於Andy 10年來一直想查帳，卻被家寧一方阻止，勾惡質疑這背後是否藏有不為人知的財務黑幕、金流斷點。

此外，勾惡（陳昱瑋）也點出Andy跟家寧的媽媽，會互相自稱是自己找對方掛名登記的原因，就是想要在訴訟上獲得優勢，假如Andy能舉證是自己找家寧媽媽掛名，就有機會勝訴拿回50%，反之如果家寧媽媽能舉證，那有可能Andy僅存的25%股份就會被奪走，這就是勾惡認為他們在吵《眾量級》股權爭議時，會一直主張「是自己找對方掛名」的核心原因。

同時，勾惡認為Andy的薪資配置極為不合理，照理來說，領每月55,000元薪水的人，應該是負責帳務處理的家寧媽媽，但他們卻讓家寧的母親成為公司負責人，甚至持股50%，這樣的安排令全網咋舌。勾惡直言：「這可能是一場預謀10年的掏空計畫。」畢竟家寧和家寧媽媽，兩個人的持股加起來，人數與股份數就都超過三分之二，所以當初這樣設計，疑似早就規劃好要將Andy拔掉。

勾惡也回答了大家最好奇的問題？每個月只有領55,000的Andy能拿回其他錢嗎？勾惡斷定百分之百肯定能，至於可以拿回多少影片裡有詳細揭秘給大家聽。這其中涉及公司法、還有很多眉角，透過這個機會讓大家學習滿滿的生存法則，如果遇到類似的情況該怎麼處理、如何保護自己，畢竟情侶一起合夥做生意的人很多。勾惡影片發布後，網友紛紛留言表示：「知識含金量滿滿」、「分析非常詳細」、「學到了，合夥做生意真的要謹慎」、「勾惡分析得太透徹了！」

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