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Andy分手家寧人財兩失！鍾欣怡吐「第三者」是混亂元兇

YTR「眾量級」Andy指控前女友家寧一家奪走他經營10年的頻道。（翻攝自YT）YTR「眾量級」Andy指控前女友家寧一家奪走他經營10年的頻道。（翻攝自YT）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YTR「眾量級」Andy於11日列舉8大罪行，指控前女友家寧一家奪走他經營10年的頻道，使他一無所有，消息曝光引發熱議，女星鍾欣怡看到新聞，透露自己常被問到「有愛的兩個人、真的不應該一起工作嗎？」和老公共事10年的她有感而發。

鍾欣怡和老公欣哥合作事業10年。（翻攝自臉書）鍾欣怡和老公欣哥合作事業10年。（翻攝自臉書）

鍾欣怡表示她和老公一起工作，沒有長輩來管錢、也沒有其他股東參與意見，而兩人偶有分歧聲音其實已經夠吵雜，她試想若加上其他夥伴，肯定會一團亂，「你以為第三者會是和事佬，但更多時候、他們也可能是製造混亂的元凶，反而讓感情更容易越吵越有分歧。」

而夫妻倆在工作分配上有其不可取代性，鍾欣怡熱愛表演、喜歡跟人群接觸、熱愛研究開發所有跟美有關的事物；老公欣哥善於管理、創意發想、時間行程的掌控、對大局的分析，兩人更像是互補夥伴，代表著「我們都是需要彼此的」，而非用完即丟的工具人。

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兩人也早有共識，所有的決定都應該以孩子的利多為出發點。鍾欣怡認為夫妻或情侶一起工作不見得是一件壞事 ，如果真的分手，也要堅信自己有能力可以東山再起，老話一句「有能力的人永遠不怕被丟下，因為我足夠好到讓你捨不得離開我。」

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