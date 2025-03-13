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眾量級鬧翻燒到Toyz！篠崎泫「代打餐飲江山」親曝持股真相

Toyz（左）入獄，女友篠崎泫代打餐飲江山。（翻攝自臉書）Toyz（左）入獄，女友篠崎泫代打餐飲江山。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「眾量級」Andy近日公開控訴前女友家寧對他的不公待遇，分手後變得一無所有。而網紅「Toyz」劉偉健因販賣大麻菸彈遭判刑，去年5月入獄至今已過10個月，其餐飲江山由女友篠崎泫代為打理，不少網友擔心起Toyz陷入Andy窘境，對此，篠崎泫親自回應。

篠崎泫表示未持Toyz事業任何1%股份。（翻攝自臉書）篠崎泫表示未持Toyz事業任何1%股份。（翻攝自臉書）

篠崎泫表示並未持Toyz所有事業任何1%股份，「代持股份的人都是他朋友不是我、包括主副頻道Adsense綁定的帳戶也是他朋友的，所以他所有事業賺多賺少都與我無關。」她僅是受託管理、幫忙，所有幕前幕後的事情，沒有收取任何酬勞，也沒有領取分潤，關於股份及收益更不存在任何侵佔的權利。

相關新聞：Andy月領5.5萬一度想放棄拍片 家寧窩心喊「撐下去」網驚：細思極恐

篠崎泫也理解粉絲的顧慮，，不過她直言和眾量級的狀況差很多，「他不是因為愛交給我的，而且完全沒有『交』給我，我只是幫忙。」

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