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娛樂 最新消息

疲老闆稱掉進「好兄弟」設局陷阱 對方有錢有名有流量

零食電商疲老闆深陷財務危機，自稱誤信好兄弟。（翻攝自臉書）零食電商疲老闆深陷財務危機，自稱誤信好兄弟。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕有「零食界好市多」稱號的零食電商疲老闆，昨（12）日在直播上花了1小時講這段期間與「好兄弟」之間的來龍去脈交代清楚，他控訴自己最困難的時候，好兄弟遞出橄欖枝，沒想到竟然卻是個陷阱，導致簽了客製化合約，公司拱手讓人，氣得疲老闆怒罵「醜陋、骯髒、不乾淨」。

疲老闆數次鞠躬向家人、工作夥伴、粉絲道歉。（翻攝自臉書）疲老闆數次鞠躬向家人、工作夥伴、粉絲道歉。（翻攝自臉書）

疲老闆面對眾人疑問，表示「當一個人面臨最慘的狀況下，我只能選擇相信他」，由於毛利太低加上以現金交易可壓低價格，疲老闆財務破口愈來愈大，導致最後走向民間借貸，搞出九位數債務。「公司快不行撐不下去時，突然有人伸出援手 要拉你一把，難道你們這時不會選擇相信他嗎」但疲老闆後悔，原以為獲得救援，沒想到卻成了壓垮自己的最後一根稻草。

相關新聞：零食電商疲老闆直播現身  認了：有大頭症

疲老闆表示因為好兄弟有社會地位、有名氣、有流量自己才會相信他。（翻攝自臉書）疲老闆表示因為好兄弟有社會地位、有名氣、有流量自己才會相信他。（翻攝自臉書）

對方之所以讓疲老闆如此信任的原因是：有社會地位、有流量、在台灣有知名度的人。且疲老闆把對方當作好兄弟，自然不疑有他，沒想到自己卻簽下「不該簽的合約」，對方要疲老闆躲幾個月之後，等大眾忘卻此事再回來重新繼續，沒想到之後條件、版本都變了，當時以為是「好兄弟」人，竟然連他自己的團隊都騙，接著出事當天又上演一齣人間蒸發。

網紅「鳳梨」吳泓逸表示今晚會開直播說明。（翻攝自臉書）網紅「鳳梨」吳泓逸表示今晚會開直播說明。（翻攝自臉書）

面對現在的狀況，疲老闆只能怪自己太容易相信人，並向家人、工作夥伴、粉絲鞠躬道歉。網路瘋猜疲老闆說的好兄弟就是網紅「鳳梨」吳泓逸，但疲老闆並未解釋，鳳梨與疲老闆兩人都打算在今（13）晚直播。

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