「短劇偶像」成未來影劇新主流！頂級演員日薪公開

〔記者鍾志均／台北報導〕中國微短劇市場增長，「短劇演員」正逐漸成為未來影劇市場的新興主流，據報導，2023年中國微短劇市場規模達到人民幣373.9億元，2027年有望突破千億人民幣，帶動市場潛力大幅提升。

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在短劇領域中，演員通常按「日薪」結算，普通短劇演員的日薪可達數萬元，頂級演員的日薪甚至能突破5萬至15萬元。隨著市場需求的增加，許多演員、KOL、YouTuber等，紛紛轉型至短劇領域，盼延長自媒體的生命週期。

電影監製劉楓棋（左）、百翼媒體執行長吳華剛。（百翼媒體提供）

為適應此一新興市場，百翼媒體提出「短劇偶像」（Short Drama Idol，簡稱SDI）的概念，代表網絡化、年輕化的影劇明星類型。

百翼媒體執行長吳華剛表示：「SDI不僅是一名演員，更是一位在短劇領域中具有強大吸引力和號召力的網路紅人。」SDI的角色將不僅限於演員，他們更可能成為品牌代言人、社交媒體平台的流量主力軍。

電影《民雄鬼屋》監製劉楓棋表示：「製作方將根據市場需求不斷提高短劇的製作標準，並更專注於選拔具有網絡人氣、演技過硬的短劇偶像SDI。」

《民雄鬼屋》演員麥語彤。（百翼媒體提供）

《民雄鬼屋》演員麥語彤則說：「剛開始參與豎屏劇演出有些不適應，但慢慢了解後覺得很新奇，更發現身邊的朋友家人也都愛看，希望未來能參與更多豎屏作品演出。」

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