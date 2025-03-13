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娛樂 最新消息

搖滾為人生送行！法新社報導台灣女子葬儀樂隊

這張2月26日在台中拍攝的照片，捕捉了台灣全女子葬儀樂團「草屯大眾女子樂團」的演出場面。她們身著藍白制服，在喪禮上演奏薩克斯風，為親人送上歡樂告別。（法新社）這張2月26日在台中拍攝的照片，捕捉了台灣全女子葬儀樂團「草屯大眾女子樂團」的演出場面。她們身著藍白制服，在喪禮上演奏薩克斯風，為親人送上歡樂告別。（法新社）

編譯陳成良／綜合報導法新社13日發表一篇深度報導，聚焦台灣南投的「草屯大眾女子樂團」，這群樂手以鮮明方式將古老喪葬儀式與現代元素交織，為喪禮帶來新意。

報導中記錄了彰化一場喪禮的場景：樂手們身穿百褶迷你裙與白色長靴，伴著1980年代搖滾金曲《I Hate Myself for Loving You》的節奏，吹奏薩克斯風、敲擊鼓聲，領隊揮舞指揮棒引領隊伍前行，場面熱鬧非凡。

這支樂團承襲台灣鄉村喪禮遊行的傳統，專為希望以歡樂送別親人的家庭演出。創立於50年前的「草屯大眾女子樂團」最初由男性組成，現已轉型為全女子陣容。46歲的經理許雅慈表示，她不斷嘗試創新，讓這份工作與時俱進，打破傳統束縛。她的婆婆於1975年創團，當時女性樂手極少，隨著男性退休，她用女樂手取代，意外獲得客戶青睞。

法新社記者跟隨樂團兩天，記錄了她們在三場喪禮中的演出。清晨時分，樂手們換上手工製作的白藍制服，列隊演奏，音樂迴盪在田野間，為肅穆的儀式增添一抹活力。

草屯大眾女子樂團的成員在前往彰化市的葬禮現場時，在廂型車內休息。（法新社）草屯大眾女子樂團的成員在前往彰化市的葬禮現場時，在廂型車內休息。（法新社）

74歲的喪家成員蕭林惠香（音）在送別90多歲的親人時說：「這就像一場派對，不像傳統喪禮。她活到這把年紀，算是喜喪。」64歲的葬禮指導張誠財（音）也認為：「這種表演能為長輩的喪禮帶來氣氛，太安靜反而不好。」

這項傳統源自中國民間喪葬儀式，後來融入西方樂器，逐步演變成今日樣貌。56歲的音樂教師吳和育（音）解釋：「它的娛樂性受到重視，樂團才會不斷進化。」

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許雅慈也順應時代潮流，將原本的長褲制服改成超短裙，曲目加入五月天的《離開地球表面》等流行歌曲。雖然部分長輩最初不認同，但年輕一代卻相當支持。她笑著說：「只要是亡者喜歡的歌，什麼都能演奏，舊有的禁忌早就過時了。」

然而，這門行業正面臨傳承困境。許雅慈感嘆：「年輕人不願接手，我們漸漸老去，但這工作需要熱情和活力才能延續。」為維持生計，她將服務擴展到生日派對和開幕活動。從傳統走向現代，「草屯大眾女子樂團」不僅守護台灣的喪葬文化，更以創新展現其生命力，同時也反映出傳統行業在時代變遷中的挑戰。

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