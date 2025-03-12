鐵玫瑰熱音賞徵件至4／28 總獎金150萬元、1對1指導、安排演出

「鐵玫瑰熱音賞」自即日起至4／28受理徵件，市長張善政歡迎對音樂有興趣的團體報名。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為培養音樂人才，桃園市政府從2012起辦理「鐵玫瑰熱音賞」活動，今年邁入第13屆，除總獎金150萬元，入圍者可參加「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，由金獎導師團隊進行1對1指導；去年共有來自台灣等9個國家、268隊報名，創下歷史新高，今年則自即日起至4月28日受理報名，市府今舉行徵件記者會，呼籲有興趣團隊踴躍報名。

主辦單位今在展演中心舉行「2025桃園鐵玫瑰熱音賞」徵件記者會，並由「2024校園組大賞獎」獲獎團隊「東部壞男孩」演出揭開序幕，市長張善政致詞時指出，桃園鐵玫瑰熱音賞旨在發掘並培育新生代音樂創作人才，為音樂人打造展現自我的舞台，去年報名團隊更創歷史新高，顯示桃園鐵玫瑰熱音賞已經打響名號，由於參賽者要自己作詞、作曲，還要演奏，展現全面音樂實力；市府也將邀請專業導師為決賽入圍者提供輔導，並媒合演出機會，讓他們的音樂夢想得以實現。

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文化局長邱正生表示，鐵玫瑰熱音賞除為決賽入圍者規劃「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，協助音樂人針對不同風格精進創作，同時推薦展演機會，打造完整的登台之路，相關資訊可至活動官網查詢。

邱正生也提到，市府將於6月規劃6場座談講唱會，邀請資深音樂人、知名歌手及歷屆得獎者對談，探討音樂產業趨勢、創作經驗與台灣音樂國際發展，讓民眾能夠深入了解音樂創作的魅力，持續推動桃園成為音樂創作重鎮。

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