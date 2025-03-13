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Andy上輩子虧欠家寧？命理師解析「業力糾葛」真相

YouTube團體「眾量級」Andy日前毀滅式開撕家寧。（取自網路）YouTube團體「眾量級」Andy日前毀滅式開撕家寧。（取自網路）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「眾量級」Andy日前毀滅式開撕家寧，有不少網友瘋狂討論「Andy是不是上輩子欠家寧的」對此，神佛訊息解讀專家阿谷老師直言，其實工作中遇過不少類似個案，Andy不屬於前世欠債，他主要是人生課題，他今生要理解的是「自己的才華不要被不正義方所利用」。

阿谷老師指出，常常會遇到個案困在感情漩渦，跑來問是不是自己上輩子欠對方，但其實前世欠債和人生課題不一樣，前世欠債都是會讓你人生從高處跌到谷底，對方前期會給你滿滿甜頭，然後再一次讓你從天堂掉到地獄，而這樣的狀況不一定發生在感情，生活中的親友都可能是前世債主。

阿谷老師說，前世欠債型是「讓你活著比死了還難受」，有時後對方討的不只是金錢，而是讓你整個人生變得痛苦，不只有金錢損失，可能結局還會伴隨信心打擊、精神疾病或是身體無法修復的疾病，人生會留下不可逆的創傷，且無法再翻身。

若以Andy和家寧的狀況來說，其實Andy的重點是人生課題，要擺脫這些業力糾葛。阿谷老師說，從網友整理的整個故事來看，Andy過去對家寧是無條件信任的，他們分手後，Andy回頭審視這段關係和物質糾葛時，驚覺很多事不合理。

阿谷老師說，Andy不屬於前世欠債型，而是「人生要懂的不要被不公不義的人利用」，合作前要審視對方人品，不要只相信一面之詞，要學會自我保護，所以Andy只要認清課題，他的才華仍可以施展，還可以好好發展，就算現在錢都拿不回來，未來還是可以翻身的。

另外，也有很多人疑惑「自己該如何審視關係中是否業力糾葛？」阿谷老師指出，其實有些跡象可尋，第一是物理感受到兩人付出不對等，但仍然無法自拔；第二是對方很會說好聽話和畫大餅，但卻都沒有實際行動；第三是別人問起你們的感情狀況，自己都有點心虛、含糊其辭；第四是對方明明有實質傷害，如家暴、言語霸凌，但是別人講起，仍然會幫對方說話。

阿谷老師強調，有業力糾葛的人是深陷在關係裡的，這時就算身邊的人提醒或勸說，當事人仍然會相信對方給的假象，例如有一些八大行業的女生，是為了賺錢給男朋友花，當事人在當下是沒辦法有自我覺悟的。

阿谷老師提醒，不管是前世欠債型或今生課題的業力糾葛，其實很多時候都是早有跡象的，在最壞的結果發生前，是有機會可以透過專業宗教協助，例如誦經迴向、與前世懺悔道歉來消除前世業力糾葛，因此如果身旁的人有提醒自己某段關係不太合理，自己也要有所警覺。

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