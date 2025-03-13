3年前偶遇金賽綸在餐廳打工！網紅揭對她生前印象

金賽綸於上月16日離世，生前在餐廳打工的畫面流出。（翻攝自IG、小紅書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓女星金賽綸2月16日被發現在家中身亡，當天正巧為金秀賢的37歲生日，後續更韓自媒體更爆出，金秀賢曾與未成年金賽綸交往，還以多張照片佐證，男方形象慘遭重受創。有名中國網紅聽聞此事，不捨曬出3年前曾巧遇金賽綸的照片悼念，也透露她對金賽綸的印象。

網紅丁馥洋曾在2022年目睹金賽綸在餐廳打工。（翻攝自小紅書）

一名在南韓讀書的中國網紅「丁馥洋」在金賽綸過世後表示，自己曾在2022年，也就是酒駕醜聞剛爆出時目睹金賽綸在餐廳打工，當時她開心要求合照，金賽綸不僅親切答應，服務也相當周到，聽到一群中國粉絲在談論她不停露出微笑，毫無架子，令她對金賽綸的印象很好。

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丁馥洋也心疼還原當下的情況，她表示金賽綸聽到一群中國粉絲在談論她，雖露出親切微笑但感覺有些尷尬，「她可能不確定我們是不是在談論酒駕那件事」。

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