金秀賢15家代言岌岌可危！韓媒估天價違約金恐達200億韓元

金秀賢擁有15家代言，違約金恐怕也很可觀。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢被爆出在金賽綸未成年時與她交往，引發爭議，雖然所屬公司稱這是毫無根據的謠言，不過隨著各式爆料接踵而來，若是事實查明屬實，韓媒計算違約金恐高達200億韓元（約台幣4.5億元）。

韓媒《文化日報》報導，金秀賢目前擔任新韓銀行、Prada、Homeplus、Dinto等15家企業的代言人，事件爆發之後，法國運動品牌Eider、Shabu All Day已在官網、社群上刪除與金秀賢有關的內容，Dinto則表示正在討論應對措施，目前與金秀賢相關的計畫先暫停。

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報導引述業界人士說法，稱金秀賢的廣告代言費一年大約落在7億韓元至10億韓元，如果簽約之後發生爭議，恐怕要支付2至3倍的違約金，如果這次事件未處理妥當，金秀賢恐派要賠將近200億韓元（約台幣4.5億元）的違約金。

金秀賢演出的節目狀況也亮起紅燈，他參與的綜藝節目《Good Day》，許多人在留言區要求他退出，金秀賢也沒有參與今天節目的錄製，未來節目是否會刪減他的部分，倍受關注。另外，金秀賢正在拍攝Disney+的韓劇《山寨人生》，是否能順利播出也是未知數。

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