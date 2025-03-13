晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢15家代言岌岌可危！韓媒估天價違約金恐達200億韓元

金秀賢擁有15家代言，違約金恐怕也很可觀。（Netflix提供）金秀賢擁有15家代言，違約金恐怕也很可觀。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢被爆出在金賽綸未成年時與她交往，引發爭議，雖然所屬公司稱這是毫無根據的謠言，不過隨著各式爆料接踵而來，若是事實查明屬實，韓媒計算違約金恐高達200億韓元（約台幣4.5億元）。

韓媒《文化日報》報導，金秀賢目前擔任新韓銀行、Prada、Homeplus、Dinto等15家企業的代言人，事件爆發之後，法國運動品牌Eider、Shabu All Day已在官網、社群上刪除與金秀賢有關的內容，Dinto則表示正在討論應對措施，目前與金秀賢相關的計畫先暫停。

報導引述業界人士說法，稱金秀賢的廣告代言費一年大約落在7億韓元至10億韓元，如果簽約之後發生爭議，恐怕要支付2至3倍的違約金，如果這次事件未處理妥當，金秀賢恐派要賠將近200億韓元（約台幣4.5億元）的違約金。

金秀賢演出的節目狀況也亮起紅燈，他參與的綜藝節目《Good Day》，許多人在留言區要求他退出，金秀賢也沒有參與今天節目的錄製，未來節目是否會刪減他的部分，倍受關注。另外，金秀賢正在拍攝Disney+的韓劇《山寨人生》，是否能順利播出也是未知數。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中