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金秀賢遭控逼債7億害死金賽綸 網友質疑：酒駕事件家屬在哪？

金秀賢（左）、金賽綸風波越演越烈。（翻攝自Naver）金秀賢（左）、金賽綸風波越演越烈。（翻攝自Naver）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星金秀賢近日捲入和已故女星金賽綸有關的風波，日前金賽綸的家屬出面爆料兩人曾是戀人關係，且當時金賽綸還未成年僅15歲，並指控金秀賢向一無所有的女方追債7億韓幣（約1583萬台幣）逼死對方，男神形象重創，不過也有網友質疑女方家屬爆料時機。

金賽綸家屬透過YouTube頻道「橫豎研究所」爆料，金秀賢和金賽綸自2015年起曾交往6年，更曝光多張親密照及告白信，另外指出金賽綸生前遭男方薄情追討7億韓幣走上絕路。消息越演越烈，金秀賢也因此遭外界抨擊，代言、形象岌岌可危。

不過也有網友表示，金賽綸在2022年爆出酒駕醜聞，面臨高額賠償金時，家人並未積極出面幫助，反而是金秀賢主動幫忙處理後續問題，質疑「有意見那六年怎麼不講？分手也好幾年了期間怎麼不講？代付違約金的時候怎麼不講？」，更直言「原本滿意極了的金龜婿卡不到油了，就來個大毀滅嗎？」，對於金賽綸家屬現在才出面控訴的做法感到不解。

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