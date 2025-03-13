同情Andy！ 前主播：男女朋友不要一起開創事業

Andy指控家寧一家奪走經營10年頻道。（圖翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy在11日開撕前女友、昔日頻道夥伴家寧及家寧母親，列出8大罪狀指控苦心經營10年頻道遭奪走，讓三立、華視前主播蕭彤雯12日晚間在臉書發文談論此事。

蕭彤雯表示，能理解Andy信任家寧一家人心情，她說：「善良的人、或以技能為專業的人，確實有可能不會去細究這些，尤其又是跟自己很信任的人合作共事。」她猜測Andy覺得不好意思、談錢傷感情，另一方面可能是認為把帳務交給專業的人，就能發揮自己的專業，將影片拍好。

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此外，蕭彤雯也認為被信任的家人或朋友背叛的情況其實很常見，只是因為眾量級是YouTube頻道，所以外界才會如此關注，「男女朋友要避免一起創業或投資，情侶間在金錢問題的尷尬與顧慮，可能會在未來導致一方受到損失，因為你的不好意思，未來可能成就他的管你去死。」

蕭彤雯最後畫重點：「男女朋友不要一起開創事業！男女朋友不要共同置產投資！」

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