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真人版《星際寶貝：史迪奇》正式預告登場！最經典台詞出現秒哭

夏威夷小女孩瑪雅基羅哈飾演的莉蘿（右）在《星際寶貝：史迪奇》和史迪奇展開動人旅程。（迪士尼提供）夏威夷小女孩瑪雅基羅哈飾演的莉蘿（右）在《星際寶貝：史迪奇》和史迪奇展開動人旅程。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼經典動畫真人版《星際寶貝：史迪奇》今（13）日曝光正式預告，完美復刻動畫版經典場景與台詞，包括電影的核心也是最重要的台詞—「歐哈那」（Ohana）一出現，勾起不少影迷的回憶秒哭。

該片描述因家庭破碎而深感孤單的夏威夷「人類小女孩」莉蘿，與逃離邪惡主人並降臨地球的藍色外星人、卻有酷似無尾熊超可愛外表的史迪奇一拍即合，除了鬧出一連串與地球格格不入的笑話，也在彼此身上找到前所未有的友情與依靠。

當孤單的莉蘿渴望擁有一位最好的朋友，在她看到一道閃亮的彗星劃過夜空後，便許下心願，隨後竟遇見了一隻長得像狗的外星生物—史迪奇，一個專門用來製造混亂的實驗體。

與 2002 年的原版動畫電影相同，《星際寶貝：史迪奇》講述莉蘿透過夏威夷文化中的「歐哈那」也就是「家人」的概念，與史迪奇（原名為實驗體 626）建立起深厚的情感聯繫，強調「歐哈那的意思就是家人，家人就是沒有人會被放棄，或被遺忘。」

寫實版史迪奇在《星際寶貝：史迪奇》大鬧夏威夷。（迪士尼提供）寫實版史迪奇在《星際寶貝：史迪奇》大鬧夏威夷。（迪士尼提供）

然而，愛搗蛋史迪奇堅持在這片美麗的熱帶天堂肆意搗亂，牠對無辜的駕駛猛按喇叭，甚至將一張CD丟向一輛行駛中的車，導致車輛在馬路上打滑。隨著預告片播放著貓王的經典歌曲《You're the Devil in Disguise》與《Hawaiian Roller Coaster Ride》，史迪奇又繼續大鬧。當牠知道自己壞壞，莉蘿更用超乎年齡的智慧安慰牠說道：「有時候，家人並不完美，但這不代表他們不好。」

電影由以《迷你網紅實貝秀》入圍奧斯卡最佳動畫長片的動畫導演狄恩弗萊捨坎普執導，《阿拉丁》真人版美國台裔製作人林暐擔任製片，動畫原版導演暨史迪奇幕後配音克里斯桑德斯再度獻聲。

萬中選一的土生土長夏威夷小女孩瑪雅基羅哈則領銜主演莉蘿，還有《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇配音史迪奇的發明家邪惡主人強霸博士、青春女星席妮伊莉莎白奧古東飾演莉蘿的姊姊蘭莉，《魔法黑森林》男星比利馬格努森配音銀河系聯邦艦隊特工的獨眼霹靂。《星際寶貝：史迪奇》將於5月22日在台上映。

《星際寶貝：史迪奇》最新預告：

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