籃籃歌聲翻車！錄影慘遭「丟番茄」臉綠了

主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓張文綺體驗當番茄達人。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》來到雲林西螺，體驗一項讓醫生臉都會綠的職業。一開場，主持人阿翔、籃籃、楊繡惠與來賓張文綺身穿功夫服帥氣登場，面對著黑衣人手中的「高血壓」、「水腫」、「便秘」等木板，他們毫不猶豫的逐一擊破，原來他們要體驗的就是番茄達人。因為番茄富含大量茄紅素，營養價值極高，能預防多種疾病，有句話說「番茄紅了，醫生的臉就綠了。」

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楊繡惠補充番茄不僅營養健康，更是小朋友最愛蔬果的第一名，一旁一語未發的張文綺忍不住開口，展示了一段「番茄與番茄醬」的繞口令，稀稀落落的表現引得大家無情嘲笑。混亂中，阿翔趕緊解釋，原來這段資訊只是想簡單表示，番茄與番茄醬能搭配入菜而已，沒想到阿翔一說完，理解後的張文綺立刻接話：「要講清楚嘛！」再度引發眾人吐槽：「是你要講清楚！」

籃籃歌聲翻車慘遭眾人嘲。（民視提供）

談到番茄就不得不提到西班牙番茄節，阿翔決定用演繹的方式來呈現，張文綺盡情的高歌，因為歌聲優美，被賞了多枚金幣；這時籃籃也跟著進場唱了同一首歌曲，沒想到歌聲慘不忍睹，讓楊繡惠直言「好難聽」，番茄攤販阿翔更是直接朝她身上丟番茄，生動有趣的演出成功讓大眾知道了西班牙番茄節的由來。

籃籃、楊繡惠與張文綺比顏值，員工選了楊繡惠。（民視提供）

番茄採收後主持人來到千萬打造加工廠，經過工廠機器的運作，很快便將番茄依大小直徑、克重分配好，接下來便需要以人工方式挑選更加完整無瑕的「高顏值番茄」。阿翔與籃籃為了壯大他們預設在台北開啟的番茄公司，找到一位檢測番茄員工，並下達了一項測試，便是讓他分辨籃籃、楊繡惠與張文綺的顏值誰最高。結果員工選了楊繡惠，讓她驚喜不已，但正當楊繡惠還沉浸在高興中，卻被張文綺一句口誤的「名至實歸」拉回現實，引得眾人哈哈大笑，一時不知高興還是難過的楊繡惠說道：「這樣我有比較開心嗎？」

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