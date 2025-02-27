籃籃溪谷錄影險失足！楊繡惠曝光名牌包「價值一台轎車」

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、 馬國弼（原名馬國畢）、籃籃和楊繡惠錄製民視、八大《綜藝新時代》，這次來到了苗栗獅潭明德水庫上游，尋找傳說中的「芽菜達人」，節目一開場，籃籃與楊繡惠就以「貴氣逼人」的全身名牌裝扮亮相，兩人在山林間的浮誇造型讓阿翔和馬國弼哭笑不得，直呼：「需要這樣秀嗎？」

籃籃險掉入水中。（民視提供）

楊繡惠說她手上這個包包可以買一台轎車，讓阿翔和馬國弼驚呼連連，接著問那墨鏡呢? 楊繡惠隨手一丟說這沒什麼啦，只見阿翔和馬國弼飛身去接邊大喊：「這名牌耶居然隨手丟！

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不過籃籃與楊繡惠這身「豪門貴婦風」並非亂穿，是因為要配合這次要尋找的職人—邱政光，他種出的「有機芽菜」可是貴婦界的養生秘密武器！據說未經加工的「生機飲食」風潮，讓瑪丹娜、英國凱特王妃都愛不釋口。

籃籃（左）與楊繡惠貴婦形象登場。（民視提供）

只是為了要模仿貴婦的籃籃突然落起英文卻笑翻全場，光光一個健康「health」 就講成了「have help」還舌頭打結，讓阿翔受不了出面阻止要籃籃不要再講了，趕快去做職人的工作了！

而籃籃糗事還不只這樣，到了農場看到可愛的胡瓜蔬果塗鴉，對著塗鴉大喊「瓜哥好，下面一位~」讓阿翔再次受不了出來糾正說那是碗豆啦！

馬國弼（右起）、籃籃、阿翔、楊繡惠錄製《綜藝新時代》。（民視提供）

職人帶著大家來到農場旁的溪谷，直擊他芽菜生長的秘密關鍵—純淨的「仙水」，一向謹慎的阿翔才剛提醒大家要注意腳下溼滑的青苔，下一秒好動的籃籃就不小心卡在溪流間的石頭上。阿翔和馬國畢趕緊伸手攙扶，楊繡惠則急中生智遞上漂流木當拐杖。籃籃一邊撐著拐杖，一邊還在耍寶：「給我一個支點，我可以舉起整個地球！」沒想到下一秒拐杖竟「啪」一聲斷掉，引起全場爆笑。

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