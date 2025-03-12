納豆霸氣喊露下半身！《那頭鵝》詹懷雲破億就半裸抹油

納豆（左起）、詹懷雲、林奕嵐、陳華一同南下出席台片《命中註定那頭鵝》高雄首映。（双喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《命中註定那頭鵝》今（12日）晚首映，導演楊宥瑜率領男女主角詹懷雲、林奕嵐，主要演員納豆、陽靚等人一同出席，歌手陳華也現身演唱主題曲《你已經替我決定了》。導演透露，票房破5000萬有準備安排粉絲一起去釣蝦場互動，詹懷雲當場被拱破億就半裸抹油，納豆幫腔：「先答應了啦！」更加碼說：「破億他露上半身，我露下半身啦！」

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片中林奕嵐飾演的「月鵝」為了追求愛情與夢想勇往直前，演員們提到為了夢想做過最勇敢的決定，異口同聲表示「踏入演藝圈」。詹懷雲說：「做演員很好玩也很辛苦，可以體驗不同人的人生，打擊肯定是有的，但沒關係，都會過去的。」林奕嵐說：「我覺得自己進入演藝圈就滿勇敢的，堅持下去也算勇敢吧，跟月鵝的執著滿像的。」

今晚也是納豆登記結婚後首度公開露面，提到身體狀況，他坦言一切都很好，也很期待多接一點戲，他說不怕工時太長身體無法負荷，更笑回：「身體狀況還行呀！我《食尚玩家》都開始拍了，沒問題的！」

納豆（左）當初病癒後首度演出電影《命中註定那頭鵝》。（双喜提供）

納豆也透露，婚後因為本來就和太太在一起很久了，覺得沒什麼特別不同，後天白色情人節也沒有特別準備，導演楊宥瑜聽了趕緊打片，「白色情人節就是要看《命中註定那頭鵝》！」他當場表示，「我老婆一定會看！」

首映會上除了主要演員分享拍攝期間的難忘回憶、做過最勇敢的事，還事先邀請老師設計企鵝告白舞，由林奕嵐、詹懷雲示範，鼓勵有愛的人們都能敢愛敢告白。「企鵝求愛舞」簡單易學，在IG、Youtube、Tik Tok上都有音樂和影片，歡迎影迷朋友來挑戰。《命中註定那頭鵝》後天（14日）在台上映。

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