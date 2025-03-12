「家寧媽一開始就佈好局」 他嘆：Andy要回錢的機率是0

百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy昨（11）日，公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。（圖擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕百萬訂閱YouTube頻道「眾量級」Andy昨（11）日上傳一支「分手後我一無所有」的影片，公開指控前女友家寧一家奪走他苦心經營的頻道及資產。對此，知名部落客「我是小生」直言，從整體局勢來看，「我只能很悲觀的說，他（Andy）能要回錢的機率是零」，並點出董事會結構與財務帳目問題，認為這場爭議從一開始就已設局，讓Andy毫無勝算。

「我是小生」今（12）日在臉書發文分析，家寧媽一開始就設好局，從公司董事會成員來看，成員包含家寧媽、家寧與Andy，Andy雖為創辦人之一，卻始終處於劣勢，「董事會怎麼投票都是Andy輸，這是開公司很基本的常識，董事會成員要奇數，自己人過半數。Andy完全沒有警覺只能說小白兔遇到大野狼，穩死。」

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此外，他推測，Andy十年來沒看過公司帳冊，「401報表攤開應該帳都是做成虧錢或剛好打平，每年如果有盈餘的話依法要分配25%給Andy啊，如果都沒拿到那帳一定都是做成虧錢。」並提醒，Andy的薪資屬於員工薪資，並不包含股東盈餘。

他進一步表示，這間虧損的公司最終可能成為家寧媽的「斷點」，甚至可能演變成Andy還得感謝對方，「在公司虧錢的時候每個月給他月薪5萬」，並總結，「只能說從最一開始就是個局，開公司真的不能戀愛腦。」

目前，家寧方面尚未對此事件發表任何回應，Andy的指控仍在發酵，外界都持續關注雙方後續動態。

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