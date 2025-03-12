曹佑寧爆大谷翔平「遭冷落」往事 笑嘆：沒這麼多早知道

〔記者鍾志均／台北報導〕曹佑寧今（12）受邀出席球鞋品牌活動，換上大谷翔平聯名球衣、鞋款，勾起他曾是棒球選手的回憶；早在2012年就和大谷翔平同台比賽的他，大讚大谷過去目標就很明確，自信心充足、抗壓性又強，對此深感佩服。

曹佑寧出席「大谷翔平限時特展」活動。（記者陳奕全攝）

曹佑寧形容大谷球速就像「雷射光」一樣，打趣表示當初比賽都住同一個飯店，不過當時紅的是另一個投手，大家都去找其他更紅的投手合照，卻忽略未來的「王者」大谷翔平，曹嘆口氣笑說：「這世上沒這麼多早知道。」

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曹佑寧出席「大谷翔平限時特展」活動。（記者陳奕全攝）

去年台灣隊在12強奪冠，台灣隊長陳傑憲人氣水漲船高，代言攀升，問曹佑寧會不會吃味、覺得失寵？他一聽笑說「不會啦，很替他開心」，又說陳傑憲偶爾看起來疲勞，但意志力超強，相信他可以handle得住。

曹佑寧出席「大谷翔平限時特展」活動。（記者陳奕全攝）

聊起運動話題，曹佑寧透露，平時都在家做有氧無氧，也上健身房，至於會和女友王淨有運動習慣？曹佑寧回答「遛狗」，有記者追問遛狗會流汗、運動到嗎？曹尷尬笑說「走快的話可以。」接著稱職說搞不好品牌會出「遛狗鞋」。

由於後天就是白色情人節，問他是否會買運動鞋給女友？曹佑寧尬笑回說，「這有點尷尬吧，畢竟她也有代言其他的。」隨後很自信說：「我知道她（王淨）的鞋號是多少。」

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