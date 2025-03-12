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娛樂 音樂

蔡健雅驚人年齡曝光 親揭養生之道：注意健康

〔記者陽昕翰／台北報導〕第20屆KKBOX風雲榜4月19日在高雄巨蛋登場，金曲歌后蔡健雅將登台演出，她首次獲得KKBOX年度百大風雲歌手殊榮，將以「風雲大使」身分首次參加風雲榜演唱會，幽默表示：「沒想到出道那麼多年還有在音樂上的第一次，實在太酷了！謝謝 KKBOX 讓我『回春』，很高興終於可以融進年輕人的世界！」

事實上農曆年前才剛生日的蔡健雅完全看不出已邁入知命之年，她透露自己的「養生之道」，「放慢生活步伐，花更多時間感受身心靈的連結，注意健康。」

蔡健雅首次參加風雲榜演唱會。（KKBOX提供）蔡健雅首次參加風雲榜演唱會。（KKBOX提供）

被問到未來的人生規劃及期許，蔡健雅坦言：「發現到了這個歲數，不會特別設定什麼目標，也不會想去跟外面的世界做比較，反而想更踏實地過每一天，在這樣的狀態，直覺會在對的時間告訴你接下來該做什麼。」

呼應本屆KKBOX風雲榜主題「綻放」，蔡健雅預告當天將把新作品《不夠善良的我們》原聲帶中大家很喜歡的歌曲與經典曲目重新編排成組曲串燒，「我的創作都陪著我長大和進化，因此，想透過這段表演和大家分享自己的生活觀點及對人生的感悟。」

回想出道至今音樂旅程中最「綻放」的時刻，蔡健雅表示：「製作《Goodbye and Hello》這張專輯是我音樂人生真正綻放的轉捩點，當時在創作上重新出發，從不會錄音、編曲到開始自己著手製作專輯，試著掌握所有詞曲創作，並透過新嘗試及不同的夥伴合作累積經驗，開啟新的自我挑戰和探索旅程。現在回頭看，一路走來我成長了好多，在這過程中也枯萎又綻放了好幾回。」

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