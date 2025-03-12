鍾瑶巴黎同框《單身即地獄》爆紅李時安 隨行娘子軍戰利品曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾瑶近期海外工作邀約不斷，先是受邀到曼谷參與《白蓮花大飯店3》首映，近日更受時尚品牌邀請參加巴黎時裝週，曾經以模特兒身份走上伸展台的她，如今以觀秀嘉賓之姿再度回到這座時尚殿堂，感觸良多。她笑說：「以前當模特兒時，穿著的是藝術品，現在則能用自己的方式來詮釋時尚，這樣的轉變讓我更能享受這場時尚盛宴。」

鍾瑶（右）與《單身即地獄》爆紅的李時安同場看秀。（星星相藝提供）

這趟巴黎時裝週之旅，鍾瑶最驚喜的莫過於遇見剛剛奪下葛萊美最佳新人獎的查普爾．羅恩（Chapelle Roan），她驚喜地分享：「不管是在Vivienne Westwood、McQueen還是Valentino的秀場，她都是全場焦點，風格太有態度了！」另外，她還遇見了因《單身即地獄》而爆紅的李時安，兩人同場看秀也一起合影。

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鍾瑶對巴黎有一份獨特的情感，她特別推薦：「巴黎不只有傳統法國菜，這裡的北非料理也很值得一試！」她也提到巴黎近年大力推動自行車友善環境，建議旅人們可以騎單車或步行探索城市，享受巴黎的迷人氛圍。

鍾瑶來到法國參加巴黎時裝週，今年海外邀約工作行程不斷。（星星相藝提供）

特別的是，鍾瑶這次隨行團隊包含經紀人都是「娘子軍」，行程充滿歡笑與驚喜。她笑說：「大家出發前都說沒購物慾，結果離開巴黎時，每個人手上都拎著精品袋、精品行李箱！」而她自己則選擇入手法國當地的紅酒與料理用油，希望把這趟旅程的美味帶回台灣親自烹調。

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