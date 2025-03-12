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娛樂 電視

BL劇雙男神再合體！車上談愛熄火 陳峻廷撂話丟包張哲偉

〔記者蕭方綺／台北報導〕張哲偉從模特兒轉戰戲劇圈，與FEniX陳峻廷主演三立戲劇VBL《全面管控》廣受關注，雖然該劇已播畢，但上周釋出的《想你的從前》MV中再見2人合體，讓粉絲驚喜不已，這支MV不僅是張哲偉送給粉絲的小驚喜，也希望藉此讓大家透過這首歌，再次回憶起劇中恆4與羅布仕的動人愛情。

張哲偉（右）合體陳峻廷拍MV。（浩翰宇宙無限工作室提供）張哲偉（右）合體陳峻廷拍MV。（浩翰宇宙無限工作室提供）

《想你的從前》是《全面管控》插曲，MV特別邀請陳峻廷參與拍攝，演繹與愛情相關的片段。談到拍攝過程，張哲偉笑著分享：「有一幕是峻廷要幫我擦掉嘴角的餅乾屑，每次導演一喊卡，我們就忍不住笑場，可能是因為我們平常相處太愛打鬧了，比起超級浪漫的CP，反而更像是鬥嘴的組合吧！」

除了浪漫戲碼，拍攝時也發生不少趣事。張哲偉透露，他和陳峻廷都是考手排駕照，但因為太久沒開，導致在拍攝時頻頻讓車子熄火。對此，陳峻廷甚至直接開玩笑：「你再練一下吧！」說完便落跑下車，留下張哲偉獨自面對狀況。對於這段插曲，張哲偉笑說：「如果是比較不熟的朋友，可能會留下來陪我一次次熄火，但峻廷就直接開溜了。」

張哲偉拍攝MV《想你的從前》。（浩翰宇宙無限工作室提供）張哲偉拍攝MV《想你的從前》。（浩翰宇宙無限工作室提供）

該曲細膩描繪親情部分。MV中，張哲偉回憶起小時候與奶奶相處的時光：「以前奶奶會給我一樣東西，然後對我說『想我的時候就看看它，就像我一直陪著你一樣。』這份溫暖的陪伴，就像MV裡的娃娃吊飾一樣，成為心裡的重要寄託。」至於友情，張哲偉坦言，因為求學時期經常搬家，他早已習慣在新環境認識新朋友，也逐漸學會了告別與前進。他感慨地說：「不知不覺間，我學會了道別，但隨著歲月增長，也慢慢懂得了珍惜與緬懷。」

完整版MV驚喜滿滿，張哲偉合體陳峻廷外，還邀請《全明星運動會》女神胡祖薇，以及接力《全面管控》將播出的《對立而已》主演葛兆恩，以及在《機智校園生活》主演楊翹碩一同參與演出，目前完整版MV已正式在張哲偉的YouTube頻道上線。

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