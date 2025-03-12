金秀賢被控害死金賽綸 代言品牌緊急切割

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日被爆與已故金賽綸有段戀情，自媒體「橫豎研究所」咬死他當年對年僅15歲的金賽綸出手、無情討債逼死金賽綸等，還曬出兩人吻照，揚言手中握有「數千張」親密照。對此，經紀公司GOLDMEDALIST表示，將採取法律行動提告爆料者，駁斥指控並非事實。隨著網路輿論逐漸趨向負面，代言品牌Dinto今（12日）早發聲切割。

金秀賢近日被爆與已故女星金賽綸有段戀情。（歐新社）

金秀賢被爆出與金賽綸交往6年，且疑似在女方未成年就開始這段戀情。對此，經紀公司GOLDMEDALIST回應，沒有事實根據，將採取法律措施。不過，「橫豎研究所」昨（11日）再丟出他親吻金賽綸臉頰的照片，以及金賽綸向他求饒的訊息，GOLDMEDALIST才由一開始的強硬態度轉為低調，表示正在整理說法，此舉掀起韓網友質疑。

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金秀賢代言品牌方Dinto今日發聲切割。（翻攝自IG）

事件持續延燒，代言品牌方Dinto今天一早緊急發聲切割，「所有代言人行程將停擺並保留」。據韓媒報導，不僅Dinto，金秀賢其它合作的廠商現階段也是憂心忡忡，陸續在開會討論，可能也會做出相同切割方案。

至於金秀賢主演的戲劇《山寨人生》已拍攝完成，官方對此相當懊惱，僅低調回應：「現在還沒有決議完的部分，如果內部決定完了會對外公開。」而他出演GD的綜藝節目《Good Day》也被要求下車。

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