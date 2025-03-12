江祖平被拍深夜打包底迪返香閨 親揭兩人關係

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平有「台版廣末涼子」稱號，她近期暫離三立八點檔《願望》劇組，被拍到與友人聚會後，打包「接地氣」底迪回家，身邊疑有新歡。對此，江祖平直喊：「啼笑皆非！那個底迪他才24歲，他也是我的基本牌咖跟酒友。」

江祖平個性向來豪爽，異性緣也相當好，過去曾和馬志翔、李李仁、楊一展、周孝安、吳皓昇等人交往，她自豪是外貌協會，「看我族譜就知道！而且誰的身材沒有跟黃少祺一樣？」

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祖平有被拍到與友人聚會後，打包底迪回家。（資料照，記者陳奕全攝）

然而這次被拍到與江祖平擁抱返香閨的男子較接地氣，和她過往的「菜」略有差異，兩人除了像朋友般擁抱，還一起上樓過夜。

對於被拍到帶底迪回家，江祖平表示，該住宅並非她家，而是其他朋友家，她打趣說：「很感謝我還有被拍的價值。」透露當天是和劇組同事去KTV唱歌，席間有人提議要去夜店，她興致缺缺說：「我老了，想去打牌。」

江祖平說，這位24歲的底迪在KTV和她聊很多工作上的事，「他說他也想去打牌，不想去夜店，我就帶他去我朋友家打牌，他一路上訴苦，應該也是有一點點茫啦！」她立刻安慰對方：「好好好，打牌，化悲憤為力量。」對於擁抱、牽手的舉動，江祖平解釋：「情緒所致。」

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