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確定交往金賽綸6年？金秀賢公司態度「立場不變」

金秀賢公司Gold Medalist稍早回應韓媒。（翻攝自IG）金秀賢公司Gold Medalist稍早回應韓媒。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢、金賽綸交往6年傳得沸沸揚揚，今（11日）又出現金秀賢親吻「國三」時的金賽綸親密照，無論是否為真，粉絲開始對男神好感度血崩式下降；金秀賢公司Gold Medalist稍早回應韓媒，表示「正在討論中，不過（否認）立場不變。」至截稿前未再發聲。

金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光。（翻攝自YouTube）金秀賢（右）親吻金賽綸照片曝光。（翻攝自YouTube）

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對照昨爆料文出來後，金秀賢公司怒斥爆料全非事實，將採取法律應對，只是，隨著金秀賢親吻金賽綸臉頰照曝光後，金秀賢公司態度丕變，轉為相對謹慎，表示會整理好立場再發布。

韓網流傳「D社」《Dispatch》明（12日）將會出動，網友猜測應是會替金秀賢「洗白」的報導，不過目前網上討論炸鍋，連帶影響金秀賢人氣。

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據悉，金秀賢主演Disney+新劇《山寨人生》預計會在4月舉辦發布會，在此之前，金秀賢會在3月底來到高雄參加櫻花季，今主辦單位回應並未影響，將照常演出。

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