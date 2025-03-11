霸榜小天后有喜了！陳華買起家厝 風水師斷言她會更旺

陳華宣布買房的喜訊。（鮪魚肚影音提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳華以歌曲《想和你看五月的晚霞》奪下「全平台破億播放量」及「2023年Spotify冠軍歌曲」雙殊榮，更有「霸榜串流小天后」的封號，近來更迎來重要里程碑，購入人生第一間房產。

單親家庭長大的陳華，為了讓家人有更好生活，看了不少建案後，選擇了心心念念的河景景觀房，並特別請風水老師勘察。

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令陳華開心的是，她看上的房子也得到風水老師的高度評價，直誇她房子買得好，起家厝會更帶旺她，以後應不只買一間，讓她聽了超級開心。

陳華演唱會秒殺加場，演出的電影也將上映。（鮪魚肚影音提供）

陳華演出的首部電影《命中註定那頭鵝》將在白色情人節上映，她獻唱了主題曲《你已經替我決定了》，近來也與演員詹懷雲、林奕嵐勤跑宣傳，逐漸累積好交情。

陳華表示，當初電影在拍攝時，他們三個就時常聊天，當時就發現詹懷雲其實出道許久，「這次《影后》讓他的才華終於被大家看到，真的很替他感到開心！」

此外，陳華3月29日在Legacy TERA舉辦「在極度愛你的日子裡」演唱會，首場秒殺完售，現在更宣布3月30日加場的好消息，人氣持續看漲。

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