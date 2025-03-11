消失4年！孔雀眼驚吐：絞爛我的心當飲料給你喝

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣女子電子迷幻樂團孔雀眼（JADE EYES）由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成，她們暌違4年再度推出新歌《訊號》，坦言心情既期待又緊張。

迷幻樂團孔雀眼（JADE EYES）由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成。（我在娛樂、孔雀眼提供）

令晴透露，在這4年當中，她除了努力感受生活，也沒有忘記最愛的音樂與歌迷，「歌詞中有一句『一瞬間、閉上眼，感覺我又回到你身邊』，就是我想對歌迷的告白，希望大家閉上眼睛聽到音樂當下，可以感受到我們回來了，像是離人終於歸來的感覺。」

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其中還有一句「絞爛我的心當飲料給你喝」，看似有點血腥，但令晴卻開完笑稱，「就是我在創作過程掏心掏肺，把這些心情分享給聽眾，你們就當喝飲料一樣，輕鬆愉悅喝下去就對了」，寵粉無極限。

吉他手依璇分享，新歌的吉他編曲方向跳脫以往設定，不以強烈、明確的樂句出現，而是轉換融入歌曲氛圍，並在歌曲尾段透過音色的層次加疊，刻畫情緒張力。

孔雀眼（JADE EYES）推出新歌《訊號》。 （我在娛樂、孔雀眼提供）

依璇在錄製正式版本前，先宅錄反覆打磨了許久，每個樂句可能花上一整天，沒想到在混音階段，還是回頭選擇了最初demo的take，「我覺得這個過程很有趣，有時很努力的想做好一件事，但往往最原始純粹的動機，或當下的產物，才是最適合且耐人尋味的」。

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