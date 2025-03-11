晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

消失4年！孔雀眼驚吐：絞爛我的心當飲料給你喝

〔記者陽昕翰／台北報導〕台灣女子電子迷幻樂團孔雀眼（JADE EYES）由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成，她們暌違4年再度推出新歌《訊號》，坦言心情既期待又緊張。

迷幻樂團孔雀眼（JADE EYES）由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成。（我在娛樂、孔雀眼提供）迷幻樂團孔雀眼（JADE EYES）由主唱兼貝斯手令晴、吉他手依璇組成。（我在娛樂、孔雀眼提供）

令晴透露，在這4年當中，她除了努力感受生活，也沒有忘記最愛的音樂與歌迷，「歌詞中有一句『一瞬間、閉上眼，感覺我又回到你身邊』，就是我想對歌迷的告白，希望大家閉上眼睛聽到音樂當下，可以感受到我們回來了，像是離人終於歸來的感覺。」

其中還有一句「絞爛我的心當飲料給你喝」，看似有點血腥，但令晴卻開完笑稱，「就是我在創作過程掏心掏肺，把這些心情分享給聽眾，你們就當喝飲料一樣，輕鬆愉悅喝下去就對了」，寵粉無極限。

吉他手依璇分享，新歌的吉他編曲方向跳脫以往設定，不以強烈、明確的樂句出現，而是轉換融入歌曲氛圍，並在歌曲尾段透過音色的層次加疊，刻畫情緒張力。

孔雀眼（JADE EYES）推出新歌《訊號》。 （我在娛樂、孔雀眼提供）孔雀眼（JADE EYES）推出新歌《訊號》。 （我在娛樂、孔雀眼提供）

依璇在錄製正式版本前，先宅錄反覆打磨了許久，每個樂句可能花上一整天，沒想到在混音階段，還是回頭選擇了最初demo的take，「我覺得這個過程很有趣，有時很努力的想做好一件事，但往往最原始純粹的動機，或當下的產物，才是最適合且耐人尋味的」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中